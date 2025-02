Somma, Villa Augustea: iniziano le aperture mensili del sito archeologico

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Ci siamo! Sabato 22 apertura della Villa Romana Augustea con un viaggio nel tempo!

Dalle ore 9 alle ore 12 – località Starza della Regina a Somma Vesuviana, nel napoletano.

Mariano Nuzzo – Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli: “La Villa Augustea di Somma Vesuviana rappresenta un sito di eccezionale valore storico e archeologico, un luogo in cui la memoria del passato si intreccia con la ricerca scientifica e la valorizzazione del territorio”.

Salvatore Di Sarno – sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Siamo dinanzi ad un percorso nuovo! Da Sabato la Villa Augustea sarà aperta tutti i mesi. Un risultato possibile grazie alla piena sinergia con la Soprintendenza”.

Il sito che racconta due grandi periodi storici: l’epoca di Augusto ma anche il dopo! Due periodi dall’ante 79 d.C. al post fino al 472 d.C.

Prima apertura Sabato 22 Febbraio – dalle ore 9 alle ore 12. Obbligatoria la prenotazione. Coloro i quali saranno a Somma, potranno poi godere anche della meravigliosa ristorazione locale.

E’ possibile raggiungere il sito in treno, con la linea Napoli – Ottaviano – Sarno e in auto!

“La Villa Augustea di Somma Vesuviana rappresenta un sito di eccezionale valore storico e archeologico, un luogo in cui la memoria del passato si intreccia con la ricerca scientifica e la valorizzazione del territorio. L’iniziativa di apertura gratuita prevista per sabato 22 febbraio è un’importante occasione per avvicinare il pubblico a questa straordinaria testimonianza dell’epoca romana, permettendo a cittadini, studiosi e appassionati di scoprire i risultati delle indagini archeologiche in corso. La Soprintendenza per l’area metropolitana di Napoli continua a lavorare per garantire la tutela e la fruizione del patrimonio culturale, in un’ottica di condivisione e partecipazione. Invitiamo tutti a cogliere questa opportunità per immergersi nella storia e nell’archeologia di un luogo unico nel suo genere”. Lo ha dichiarato Mariano Nuzzo, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli.

Dunque da Sabato 22 Febbraio, apertura mensile e gratuita di uno dei siti archeologici più coinvolgenti ed affascinanti: Villa Augustea di Somma Vesuviana

“La Villa Augustea è sito archeologico oggetto della campagna di scavo guidata dall’Università di Tokyo. Coloro i quali verranno a visitarlo, potranno immergersi davvero nel tempo. Siamo alla svolta, per la quale abbiamo lavorato tanto. Iniziano le aperture mensili, gratuite della Villa Augustea ed è la prima volta che accade a Somma Vesuviana. Ogni ultimo Sabato del Mese, grazie alla piena sinergia tra Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, Università di Tokyo, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, Comune di Somma Vesuviana e Pro Loco Somma Vesuviana, Tramandars, il sito archeologico in grado di raccontarci le eruzioni vulcaniche del 79 d.C. ma anche del 472 d.C., sarà aperto al pubblico. Ogni ultimo Sabato di ogni mese – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – la Villa Augustea sarà aperta al pubblico dalle ore 9 alle ore 12, con ingresso libero ma con prenotazione. Inizieremo da subito. Chi verrà potrà vedere ad esempio come veniva fatta la ricostruzione post – sisma in epoca romana, ma anche vedere i sistemi di canalizzazione del vino, pavimenti mosaicali, ambienti ricchi di affreschi ed ogni affresco racconta la vita della Villa Augustea ma anche la mitologia. Ben due stratificazioni di due eruzioni quali quella del 472 d.C. ma anche del 79 d.C. e dunque l’epoca augustea ma anche l’epoca successiva all’eruzione che coprì Pompei. Poi ci sono le ultime scoperte che riportano alla luce la possibilità dell’esistenza della Villa dove sarebbe morto l’Imperatore Augusto”.

Apertura al pubblico del sito archeologico romano, Villa Augustea, Sabato 22 Febbraio, dalle ore 9 alle ore 12, in Via Starza della Regina 2.

E’ obbligatoria la prenotazione al numero di cellulare – 349 – 5859716. E’ possibile raggiungere la Villa Augustea con il treno – linea ferroviaria della Circumvesuviana – Napoli – Ottaviano – Sarno, scendere alla stazione Villa Augustea che dista appena 300 metri dalla Villa Romana.

In auto è possibile raggiungere la Villa Augustea tramite la superstrada 268, uscita Somma Vesuviana – Pomigliano. L’uscita della superstrada dista appena 700 metri dalla villa romana.