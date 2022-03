Somma, via all’impliamento di via Santa Croce: “Sarà alternativa a SS268”

A Somma Vesuviana interventi di notevole importanza!

Salvatore Di Sarno: (sindaco di Somma Vesuviana): “Ampliamo Via Santa Croce che ormai è asse viario di notevole importanza soprattutto quando viene chiusa la superstrada 268 come spesso è accaduto!”.

“Iniziati i lavori di ampliamento di Via Santa Croce, divenuta nel tempo una strada fondamentale. Ad ogni chiusura della superstrada 268, Via Santa Croce si trasforma in asse viario di collegamento interno. Infatti tutti gli automobilisti, in caso di chiusura dell’uscita della superstrada in località Santa Maria del Pozzo, percorrono Santa Croce per raggiungere l’altro ingresso in località Cupa di Nola. Dunque tali lavori di ampliamento della strada sono fondamentali perché si eviteranno ingorghi e di conseguenza l’aumento anche dei livelli di smog. Anche così si andrà a migliorare il sistema di mobilità sul quale stiamo già intervenendo con nuovi manti stradali, nuova segnaletica stradale ed illuminazione notturna a led ma anche con l’eliminazione di incroci pericolosi. Il tutto a vantaggio della comunità, della sicurezza delle persone. Una Somma Vesuviana inclusiva, in grado di essere una città per tutti con un abbattimento delle barriere architettoniche. A breve avremo anche l’atteso secondo tratto nuovo di Via Aldo Moro!”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“L’ampliamento di Via Santa Croce è strategico – ha dichiarato Salvatore D’Amora, Assessore ai Lavori Pubblici di Somma Vesuviana – ma non è un evento episodico in quanto Somma sarà oggetto di una progettualità ampia per quanto riguarda i Lavori Pubblici che abbraccerà molteplici settori al fine di migliorare la qualità della vita della comunità”.