Somma Vesuviana ospita studenti Erasmus da Turchia, Grecia e Polonia

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

A Somma Vesuviana studenti dalla Turchia – Grecia – Polonia per ilnuovo progetto Erasmus Ka210-SCH-000251220 del Liceo Scientifico – Classico – Evangelista Torricelli.

E domani, alle ore 10 e 30, il sindaco li accompagnerà in visita al Borgo Antico.

Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano: “Il nostro è il paese dell’accoglienza!”.

Poi dalle ore 17 e 30 e almeno fino alle ore 24, apertura del Castello di Lucrezia D’Alagno per la Notte Nazionale del Liceo Classico!

“In questi giorni, Somma Vesuviana, sta ospitando studenti dalla Turchia, dalla Grecia, dalla Polonia, grazie al nuovo progetto Erasmus Ka210-SCH-000251220 per promuovere l’inclusione sociale e culturale. Un progetto che in particolare si concentra sull’integrazione degli studenti immigrati nel sistema scolastico internazionale. La scuola rappresenta il ponte che lega comprensione e cura reciproca. Somma Vesuviana vuole essere una realtà accogliente ed inclusiva. Domani, con i docenti del Liceo Scientifico – Classico, Evangelista Torricelli, accompagnerò gli studenti in una camminata al Borgo Antico del Casmale. Ringrazio personalmente i docenti, tutto lo staff del Liceo, la dirigenza e anche quelle famiglie dei nostri studenti che in questi giorni stanno ospitando i giovani provenienti dall’estero. Sarà un onore parlare con loro della nostra storia. Abbiamo in Borgo davvero bello e che vogliamo valorizzare”. Lo ha annunciato, pochi minuti fa, Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

E domani aperte anche le sale quattrocentesche del Castello di Lucrezia D’Alagno fino a tarda sera.

“Siamo contenti che il Castello di Lucrezia D’Alagno ospiti, subito, un nuovo evento. Domani, dalle ore 17 e 30, apertura della Notte Nazionale del Liceo Classico con Mediterraneo – Mediterranei: mare in mezzo alle terre, terre in mezzo al mare. Durante l’evento con ampia serata che terminerà poco prima delle ore 24, oltre alla dirigente Anna Giugliano – ha affermato Rosalinda Perna, Assessore alla Cultura del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano – ci saranno gli interventi di molteplici docenti dell’Università Federico II di Napoli ma non mancheranno rappresentazioni digitali, teatro, musica con la partecipazione in prima linea proprio dei ragazzi. Sarà una grande festa. Alle ore 23 e 30 l’attività di chiusura con la drammatizzazione di alcuni passi letterari”.