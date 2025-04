Ottaviano si prepara all’ultimo saluto a Lucia Iervolino: le esequie oggi a San Gennarello

La salma della giovane di Ottaviano, Lucia Iervolino, è stata finalmente liberata e ora la famiglia può darle l’ultimo saluto.

Le esequie si terranno oggi, sabato 5 aprile, nella chiesa di San Gennarello alle ore 16.30. Ottaviano, con enorme tristezza e il cuore pesante, si prepara a salutare una giovane donna che ha perso la vita troppo presto.

Lucia è deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli dopo che, lo scorso martedì, era stata trasferita dal presidio ospedaliero di Nola in codice rosso con ustioni di terzo grado su gran parte del corpo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, le forze dell’ordine hanno vagliato varie ipotesi durante il corso di queste indagini per capire cosa sia successo nell’abitazione di via Ferravia dello Stato, dove Lucia viveva insieme al marito e ai tre figli.