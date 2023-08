Somma Vesuviana, numeri verdi per emergenze: ecco l’iniziativa

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del comune di Somma Vesuviana.

In vista di possibili, nuove ondate di calore, il Comune di Somma Vesuviana ha attivato il “Team” – Emergenza Caldo 2023. Anziani – persone con disabilità – persone sole – potranno chiamare per chiedere il ritiro della spesa alimentare a domicilio e dei farmaci.

“Abbiamo predisposto il Team Emergenza Caldo 2023 che è rivolto in particolare agli anziani. Chiamando allo 081 899 59 06 che è il numero della Protezione Civile, gli anziani, le persone sole o comunque in difficoltà per molteplici motivi anche legati alla disabilità motoria, potranno avvalersi del servizio di consegna a domicilio di spesa alimentare ma anche di farmaci. E’ un servizio predisposto dal Comune di Somma Vesuviana, in collaborazione con ilk Corpo Volontari di Pronto Intervento. Ricordo anche che è in vigore l’ordinanza per prevenire il rischio incendi. A Somma Vesuviana è in vigore l’ordinanza con la quale si ordina ai proprietari dei terreni ed aree libere presenti sul territorio cittadino di assicurare la costante manutenzione al fine di evitare inconvenienti igienico – sanitari, nonché eventuali incendi, con potenziali rischi per la salute e per l’incolumità a quanti abitano nelle vicinanze di detti terreni ed aree.Di non compiere azioni che possano arrecare pericolo mediato o immediato di incendio, in particolare nelle aree boscate o con presenza di folta vegetazione e nei terreni abbandonati. Si ordina di non accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, compresi quelli delle utilizzazioni boschive, nelle aree boscate nonché nei terreni cespugliati, nei prati, nelle colture arboree da frutto e da legna, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade e ferrovia, nel raggio di meno di 200 metri dalle aree boscate in area urbana ed extraurbana. Si ordina di non bruciare nei campi, anche in quelli incolti, le stoppie delle colture graminacee e leguminose, dei prati e delle erbe palustri ed infestanti nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali.È FATTO OBBLIGO ai possessori, a qualsiasi titolo, dei terreni situati a distanza inferiore a 200 metri da aree boscate di interrare le stoppie e residui vegetali. E’ fatto obbligo a Enti e privati, possessori, a qualsiasi titolo, di aree boscate confinanti con le strade o altre vie di transito o con altre aree boscate o coltivazioni, di effettuare la ripulitura delle erbe infestanti delle fasce perimetrali dei medesimi, almeno per la profondità di 5 metri; tali fasce perimetrali dovranno essere costantemente tenute ripulite dalla vegetazione infestante per tutto il periodo di “massimo rischio e grave pericolosità di incendi boschivi”. Analoga operazione deve essere effettuata, nello stesso periodo, lungo le scarpate stradali e ferroviarie da parte degli Enti interessati”. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Il Comune si era già contraddistinto durante la pandemia per l’istituzione di Emergenza Covid 2019.

Ora l’Amministrazione Comunale, guidata dal primo cittadino Salvatore Di Sarno, ha dato vita al servizio di assistenza per l’Emergenza Caldo 2023. Anziani, ma tutti coloro i quali sono impossibilitati ad uscire, ad esempio persone sole o che hanno limitazioni motorie e disabilità, possono avvalersi del servizio di consegna a domicilio predisposto sia della spesa alimentare e sia dei farmaci. E’ possibile chiamare al numero watsapp 081 899 59 06, della Protezione Civile.

Al fianco dei cittadini, grazie all’iniziativa Emergenz-a C-ALDO ideata dall’Assessorato alla Protezione Civile.

“Ringrazio anche il consigliere comunale Gaetano Ciro Coppola – ha affermato l’Assessore alla Protezione Civile, Mauro Polliere – perrchè con tale azione diamo un supporto fondamentale al cittadino. In questo momento le temperature sono scese ma non è escluso che possano nuovamente aumentare nei prossimi giorni. Il servizio sarà attivo tutti i giorni e sarà ancora più utile durante le giornate da bollino rosso, in particolare gli anziani, ma pensiamo anche alle persone che vivono disabilità o alle mamme che hanno bambini piccoli, difficilmente potranno uscire. C’è il Comune che interviene con Emergenza Caldo 2023 e grazie alla collaborazione con la Protezione Civile, il cittadino potrà avvalersi del servizio di consegna a domicilio della spesa alimentare e dei farmaci”.