Somma Vesuviana, l’Amministrazione cittadina omaggia il compianto prof. Salvatore Terracciano

Con delibera di G. C. n°115 del 27 giugno 2019, su proposta della Commissione toponomastica, l’Amministrazione cittadina decise di intitolare via Pomigliano – Somma all’emerito Prof. Salvatore Terracciano, neurochirurgo e fondatore dell’ attuale S. M. del Pozzo Hospital. Dopo aver ricevuto il decreto di competenza dalla Prefettura e dopo la pandemia, finalmente sabato, 18 marzo, si terrà la cerimonia conclusiva.

È in programma sabato 18 marzo alle ore 10.30 la cerimonia d’inaugurazione della nuova segnaletica toponomastica in memoria dell’emerito prof. Salvatore Terracciano (1921 – 2002). Alla cerimonia, che si terrà nella sala convegni, saranno presenti i figli del dott. Terracciano, il sindaco Salvatore Di Sarno, l’Assessore Mauro Polliere e illustri nomi della medicina.

La strada

L’antica strada comunale (cupa) Pomigliano è antichissima e si trova indicata, già, nei documenti del Ducato napoletano sin dal 1026 con il nome Summense, come riferisce lo storico locale Alberto Angrisani in una sua relazione sulla toponomastica del 1935. A riguardo, il dottor Angrisani cita lo storico e archivista Bartolomeo Capasso (1815 – 1900), che fissò questa strada nella sua carta del Ducato Napoletano del secolo XI con il nome di via Summensis, quale primo tratto di un ramo dell’Appia, che più ad oriente prendeva il nome di via Nolana per poi divenire via Lauritana dopo Cicala (Monumenta ad Neapolitani ducatus…407 – 602). Una via di grande comunicazione nei secoli trascorsi, che certamente fu strada romana. Nel 1800 la strada è denominata cupa detta del Castello, per poi denominarsi, in tempi moderni e con lo sviluppo urbanistico, via Pomigliano.

Il prof. Salvatore Terracciano nacque a Brusciano il 27 febbraio del 1921 e si laureò in Medicina e Chirurgia a Napoli il 5 dicembre del 1945 con il massimo dei voti. Nel 1989, avendo colto nella sua lunga esperienza professionale l’esigenza della presa in carico riabilitativa dei pazienti affetti da patologie neurologiche – neurochirurgiche, insieme alla cara moglie Donna Vittoria Montone, fondò a Somma Vesuviana la Casa di Cura S. Maria del Pozzo. L’ Istituto, inizialmente, era servito da diversi servizi diagnostici e strumentali, diventando nel tempo una sede importante di formazione per la Scuola Triennale di Neuro psicomotricità, di cui Terracciano fu fondatore e presidente. Attualmente il S.M. del Pozzo Hospital prosegue incessantemente un’ intensa attività di studi e ricerche con la frequente organizzazione di convegni e corsi di aggiornamento; convenzionandosi, inoltre, con l’ Ateneo napoletano e l’Università Vanvitelli della Campania come sede di formazione per corsi di laurea e specializzazione. Per approfondire la vita del prof. Salvatore Terracciano:https://www.ilmediano.com/una-strada-per-salvatore-terracciano-1921-2002-somma-vesuviana-rende-omaggio-al-fondatore-della-casa-di-cura-s-m-del-pozzo/