Somma Festival è un successo: i ringraziamenti della Vesuvia Pro loco

SOMMA VESUVIANA – La Vesuvia pro loco per la grande riuscita dell’evento “Somma Festival” ringrazia:

pluma Rose Rosse, in particolare Ciro e Irene Molaro, per averci ospitato; Infinity tre per la sua grande collaborazione; Intimo Giamundo per i meravigliosi costumi indossati dalle nostre modelle; Si Vale per i suoi splendidi gioielli; Trés Chic Moda per i vestiti eleganti delle nostre miss; creazioni Giuseppe Canò; Matí creazioni di Tiziana Leonetti; Fiore dei fiori; DT Music Record; Bland Café; Patric Costa fotografo; Antonella Mirabile makeup; infine, tutti i commercianti che hanno donato un buono alle miss. Ringrazia, altresì, le pasticcerie Caffè Masulli 1927, Raffaele Caldarelli, Romano, le Belle Arti, Giulia Cafè, Ignazio Alaia, Luxury Royal, Angolo del Dolce, Calvanese 1860, Liguori, Nueva, Antichi Borboni.

Tutte hanno realizzato dolci, esaltando i prodotti locali: albicocca pellecchiella, mela annurca e uva catalanesca. Un successo enorme che promuove e valorizza il nostro territorio.