Costiera Amalfitana, ritornano le personali dello scultore Giancarlo Ianuario Solaris

Il Museo Provinciale della Ceramica, con sede nella fastosa ed elegante Villa Guariglia a Raito di Vietri sul Mare (Sa), è pronto ad ospitare la mostra personale dell’artista Giancarlo Ianuario Solaris dal titolo Profondo Solare. I percorsi del fuoco.

La presentazione della mostra, che ha ottenuto il patrocinio della Provincia di Salerno, si terrà domenica 5 maggio a partire dalle ore 11:00. Interverranno: Yvonne Carbonaro, scrittrice e critica d’arte; Arturo De Luca, psicologo e psicoterapeuta transpersonale; Francesco Morra, consigliere provinciale con delega alle Politiche Culturali. L’esposizione sarà visibile al pubblico fino all’8 giugno del 2024 dal martedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 15,00.

Dopo la mostra personale nel Museo dell’Arte Contemporanea di Cerreto Sannita nel 2023, lo scultore Solaris ritorna quindi in scena con le sue opere in terracotta, maiolica a lustro e raku, impreziosite da riflessi straordinari. Le sue sculture, infatti, non solo destano tanta meraviglia nell’osservatore, ma sono molto apprezzate per la loro bellezza e il significato profondo. Le sue rassegne nel 2017 a Gubbio e Gualdo Tadino (PG) hanno riscosso un enorme successo di pubblico. Tante altre opere artistiche sono installate permanentemente nel Museo della Maiolica a Lustro nella Torre Medievale di Porta Romana a Gubbio, dove risaltano peraltro numerose opere di famosi maestri della ceramica umbra, tra cui mastro Giorgio Andreoli (1465 – 1555). Giancarlo Ianuario Solaris ha ricevuto, inoltre, numerosi consensi dalla critica nazionale soprattutto per le sue opere scultoree, realizzate con la tecnica a lustro.

Sempre in costiera amalfitana, il 2 agosto sarà presente nell’ Ufficio Turistico di Positano con altre sue sculture, esponendo anche opere in ceramica e bronzetti. Il patrocinio del Comune di Positano durerà fino al 31 agosto 2024. Il titolo della mostra sarà Sole d’Agosto.