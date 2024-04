“L’Essenziale è Invisibile agli Occhi”: Un Progetto di Inclusione e Autonomia

Riceviamo e pubblichiamo:

Nel panorama delle iniziative volte all’inclusione sociale e all’empowerment delle persone con disabilità, spicca il progetto “L’Essenziale è Invisibile agli Occhi” guidato dalla cooperativa sociale Projenia e sostenuto dal centro CIVES, in collaborazione con le associazioni A.S.D. Real Vesuviana e A.D.A.C. APS.

Il presidente del centro, Giuseppe Fornaro, con fervido entusiasmo e profonda convinzione, ci introduce al cuore pulsante di questa progettazione, incentrata sull’affermazione e il riscatto individuale attraverso la formazione, il lavoro e la cultura. L’approccio umanistico e inclusivo permea ogni aspetto di questo progetto, che si articola in tre assi fondamentali: formazione, lavoro e cultura. Ogni asse è studiato per offrire opportunità concrete di crescita e sviluppo personale nel corso di dodici mesi intensi e formativi.

Partendo dal presupposto che la disabilità visiva non debba essere un ostacolo ma piuttosto uno stimolo a esprimere appieno il proprio potenziale, il progetto si propone di abbattere pregiudizi e timori, aprendo le porte alla piena partecipazione sociale e lavorativa delle persone coinvolte. Attraverso una serie di azioni mirate, il progetto offre corsi di formazione sulla mobilità autonoma, la gestione delle disabilità visive e le competenze digitali, non trascurando l’importanza

dell’inclusione lavorativa attraverso tirocini mirati e uno sportello di orientamento specialistico.

Ma non solo: il progetto valorizza anche l’aspetto culturale, promuovendo laboratori artistici e musicali accessibili a tutti e curati nello specifico dall’associazione Solid’Arte, facente parte sempre della rete CIVES.

L’approccio inclusivo e la collaborazione sinergica tra istituzioni pubbliche, terzo settore e mondo for profit sono i pilastri su cui si fonda il successo di questo progetto, che ha già dimostrato di poter cambiare profondamente le prospettive e le opportunità delle persone con disabilità visiva.

La mostra “Memories”, in programma Sabato 18 Maggio 2024 presso la Rocca dei Rettori di Benevento, rappresenta un momento culminante di questo percorso, un’occasione per celebrare i risultati ottenuti e continuare a promuovere una visione inclusiva e accessibile della cultura e dell’arte.

In definitiva, “L’Essenziale è Invisibile agli Occhi” non è solo un progetto, ma una vera e propria missione, che punta a cambiare mentalità, a rompere barriere e a offrire nuove possibilità a chiunque desideri realizzare il proprio potenziale, indipendentemente dalle sfide che la vita possa presentare.