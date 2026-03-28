Somma Vesuviana, la statua della Madonna di Castello ritorna al suo santuario

Nella cornice solenne della Pasqua, la comunità di Somma Vesuviana si prepara a vivere un momento di intensa spiritualità e partecipazione collettiva: il ritorno della statua della Madonna di Castello al suo santuario.

Dopo mesi di accurati interventi di restauro, eseguiti sotto la supervisione della Soprintendenza di Napoli e dell’ufficio beni culturali della Diocesi di Nola, l’antica effigie mariana torna a essere simbolo vivo di fede e identità per il territorio sommese.

L’evento, promosso dai parroci e dal clero cittadino, si inserisce nel clima di gioia della Pasqua , invitando fedeli e cittadini a partecipare a una celebrazione che unisce tradizione religiosa e patrimonio culturale.

La celebrazione eucaristica sarà presieduta da Pasquale Capasso, vicario generale della diocesi, e si terrà mercoledì 8 aprile 2026 alle ore 17:30 presso la Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore, al Casamale.

Al termine della funzione, prenderà avvio la tradizionale processione che accompagnerà la statua della Madonna fino al santuario di Castello, in un percorso carico di devozione popolare, canti e preghiere. Un momento che rinnova un legame profondo tra la comunità e la propria storia, rafforzando il senso di appartenenza e continuità.

Il ritorno della Madonna di Castello non rappresenta soltanto la conclusione di un restauro, ma si configura come un vero e proprio rito collettivo, capace di coniugare fede, arte e memoria in un’unica, significativa celebrazione.