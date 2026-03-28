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Sanità, Auriemma (M5S): “Campania fuori dal piano di rientro, ora nuova fase”

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

“L’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta un risultato storico, atteso da anni dai cittadini campani. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase, nella quale sarà finalmente possibile programmare con maggiore efficacia investimenti, rafforzare il personale sanitario, ammodernare strutture e tecnologie e garantire servizi più vicini ai bisogni delle persone”.

Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Napoli e vicecapogruppo alla Camera.

“È doveroso riconoscere il grande lavoro svolto in questi mesi, che ha consentito di raggiungere un obiettivo così significativo. Un plauso va al Presidente Fico, che ha guidato con determinazione questo percorso, e alla Direzione Generale per la Salute della Regione Campania per l’impegno costante e concreto dimostrato”.

“Questo risultato – prosegue Auriemma – non è un punto di arrivo ma un nuovo punto di partenza. Ora si apre una stagione decisiva per il rilancio della sanità campana: dalla medicina territoriale al rafforzamento della rete ospedaliera, fino alla riduzione delle disuguaglianze nell’accesso alle cure”.

“Il nostro impegno – conclude Auriemma – sarà quello di accompagnare questo percorso, affinché le risorse e le nuove opportunità si traducano in servizi più efficienti, tempi di attesa ridotti e una sanità pubblica sempre più forte, equa e vicina ai cittadini”.

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