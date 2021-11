Somma Vesuviana, finanziato il progetto della prima villa comunale

Riceviamo e pubblichiamo dal Comune di Somma Vesuviana

Finanziati la realizzazione della Villa Comunale e la piantumazione di nuovi alberi al Castello D’Alagno.

Salvatore Di Sarno (sindaco): “La piantumazione di questi tre alberi è un fatto simbolico. Finanziato il progetto della prima Villa Comunale a Somma Vesuviana e finanziato il progetto che consentirà di piantare nuovi alberi all’interno dell’area del Castello D’Alagno”.

Luisa Cerciello (Assessore all’Ambiente) : “Gli alberi piantati sono quelli di corbezzolo, pianta che rappresenta un poco il simbolo dell’Italia. Vogliamo aprire la coscienza ecologica dei giovani, avvicinandoli al rispetto per l’ambiente”.

Rosalinda Perna (Assessore agli Eventi ) : “Abbiamo vinto il bando di promozione della Camera di Commercio e con questo progetto intendiamo valorizzare il territorio, farlo conoscere. Al via Made in Summa con la valorizzazione del patrimonio agricolo, culturale ed ambientale del paese”.

“La piantumazione degli alberi, in occasione della Festa dell’Albero, ha rappresentato un gesto simbolico. Oggi c’è necessità di città verdi, di puntare sulla transizione ecologica e sulla creazione di un modello di vita che sia basato sulla sostenibilità ambientale. Oggi al Parco degli Aromi abbiamo piantato, tre nuovi alberi, ma non dobbiamo dimenticare la nascita della prima Villa Comunale. A Somma Vesuviana, finalmente avremo la Villa Comunale. Il progetto è stato già finanziato, come è stato già finanziato il progetto riguardante Castello D’Alagno dove pianteremo nuovi alberi. Vigliamo una città più verde e sostenibile. Vorrei ringraziare Gaetano Allocca dell’Orto Botanico e Parco della Vita di Brusciano che ha donato i tre alberi e ringrazio per la presenza il Consigliere Comunale, Salvatore Granato, neo – eletto da poco Consigliere della Città Metropolitana di Napoli e al quale porgo i miei più sentiti auguri di buon lavoro”. Lo ha affermato Salvatore Di Sarno, Sindaco di Somma Vesuviana nel napoletano.

Poche ore fa il sindaco Salvatore Di Sarno, il Presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Sommese, il Consigliere Comunale Salvatore Granato, gli assessori al ramo, Luisa Cerciello all’Ambiente e Rosalinda Perna agli Eventi, hanno piantato 3 nuovi alberi di corbezzolo al Parco degli Aromi.

“Abbiamo festeggiato la Giornata Nazionale dell’albero – ha affermato Luisa Cerciello, Assessore all’Ambiente – e gli alberi piantati sono quelli di corbezzolo, pianta che rappresenta un poco il simbolo dell’Italia, in quanto ricorda la bandiera italiana per i suoi colori. Vogliamo aprire la coscienza ecologica dei giovani, avvicinandoli al rispetto per l’ambiente”.

E a breve parte Made in Summa con la valorizzazione dei prodotti agricoli.

“Abbiamo vinto il bando di promozione della Camera di Commercio – ha dichiarato Rosalinda Perna, Assessore agli Eventi del Comune di Somma Vesuviana – e con questo progetto intendiamo valorizzare il territorio, farlo conoscere. Comprensivo del progetto è il Press Tour che vedrà Somma Vesuviana ospitare giornalisti stranieri e italiani. In questo modo le realtà locali avranno l’opportunità di far conoscere le eccellenze. Il Press Tour è parte di un più ampio progetto di valorizzazione del territorio sommese che è ricco di cultura, storia, tradizione e dunque il nostro scopo principale è che attraverso anche la valorizzazione possa essere sviluppato il turismo. Siamo su un territorio che merita e che può dare tanto”.

Per partecipare al press tour è possibile inviare richiesta di accredito stampa a ufficio.stampa@sommavesuviana.info