Somma Vesuviana, elezioni 2022, nasce il Polo Moderato

Riceviamo e pubblichiamo

Il Dott. Pasquale Auriemma, l’Avv.Antonio Granato e l’Avv.Pasquale Piccolo hanno dato vita, a seguito di un proficuo incontro, al costituendo POLO MODERATO per Somma Vesuviana.

Con la partecipazione dei propri rappresentanti, si è discusso dei capisaldi dai quali partire per costituire il programma per il quinquennio 2022-2027 che leghi i piani di sviluppo nazionali ed europei alle competenze necessarie per amministrare la Città di Somma Vesuviana finalizzate alla implementazione della struttura comunale, alla rideterminazione della proposta urbanistica ed alla costituzione di un ambito sociale e culturale che faccia emergere le potenzialità del mondo associativo e giovanile.

Per il coordinamento di tale Polo è stato individuato l’Avv. Luigi Pappalardo, uomo di dialogo, che accoglierà gli inviti ed ogni proposta utile all’accrescimento della costituenda coalizione moderata e riformista.

Il campo è stato individuato ed i primi tre semi piantati.