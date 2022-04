Fiamme devastano cucina e salone: incendio partito da stufa a pellet

Nella giornata di ieri, precisamente in tarda serata, i Carabinieri di Frattamaggiore sono stati allertati a Frattaminore, in via De Gasperi, insieme ai Vigili del Fuoco di Afragola a causa di un incendio.

Le fiamme si sono improvvisamente sviluppate in un’abitazione, precisamente nell’aria giorno ed hanno toccato cucina e salone. Non è ancora chiara la dinamica dell’incendio ma secondo una prima ipotesi il divano posto vicino ad una stufa a pellet potrebbe essere la causa che ha scatenato l’incendio.

I vigili del fuoco prontamente intervenuti sulla scena sono riusciti fin da subito a domare le fiamme nonostante, a quanto pare, al loro arrivo l’incendio fosse già abbastanza sviluppato.

Fortunatamente nessuno ferito, solo un grande spavento per un incidente che sicuramente è avvenuto in modo accidentale.