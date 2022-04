Le ricette di Biagio: la frittata di spinaci.  Ma “Braccio” di Ferro si sbagliava…..

Si sbagliava, ma non del tutto. La complicata storia della “relazione” tra “Braccio di ferro”, il personaggio creato da Crisler Segal, e gli spinaci, e le ragioni politiche di quella “relazione”. Caterina de’ Medici e gli spinaci. Le “virtù” dell’ortaggio, e tra queste la preziosa “virtù” illustrata da Isabel Allende nel libro “Afrodita”. In questo libro meriterebbe di stare anche la frittata di questa ricetta.

Ingredienti: 6 uova, gr. 300 di spinaci freschi, ml. 100 di latte, gr. 40 di parmigiano grattugiato, olio, sale, pepe nero. Cuocete gli spinaci a vapore per circa dieci minuti, strizzateli, sgusciate le uova in una terrina, “sbattetele” con una forchetta, aggiungete il latte, il sale, il pepe, il formaggio grattugiato: poi immettete gli spinaci e amalgamate con sapienti movimenti. Versate questo composto in una padella unta con l’olio, e fate cuocere la frittata su entrambi i lati. La frittata di spinaci alcuni la preferiscono calda, altri fredda (www.cucchiaio.it )

Raccontano le cronache che a causa dell’ errore di un tipografo nacque la leggenda che gli spinaci contenessero un’ elevata quantità di ferro. Alla fine dell’Ottocento, questo distratto tipografo, mentre stampava una pubblicazione del dott. Erick von Wolff, nel riportare la composizione degli spinaci, invece di scrivere che 100 gr. di ortaggio contengono 3 mg. di ferro, scrisse 30 mg. L’errore venne definitivamente corretto nel 1981 dall’ematologo Terence John Hamblin, ma era troppo tardi per modificare le certezze di “Braccio di Ferro”, Popeye, il celebre personaggio dei fumetti creato nel 1929 da Elzie Crisler Segal e la cui forza venne subito collegata alla sua passione per gli spinaci, Tra l’altro questa passione fu utile anche alla propaganda dei politici che cercarono di convincere gli Americani, travolti dalla terribile crisi economica del 1929, a sostituire la carne con gli spinaci, che costavano molto meno e davano più forza. Nella crisi di oggi, non meno terribile di quella del ’29, una simile propaganda non sarebbe possibile, perché gli spinaci costano quasi quanto la carne. Questa è la sintesi della storia: vi risparmio la “frittata” di aggiunte, postille e polemiche. Mi piace ricordare, però, che, a dire di Publio Viola ( “Civiltà della tavola”, n. 247, marzo 2013), la dott.ssa Davensport, “illustre medico francese”, quando festeggiò il suo centesimo compleanno, dichiarò che gli spinaci avevano intensamente contribuito alla sua longevità e all’intensità del buon umore. Raccontano i cronisti che gli spinaci piacevano tanto a Caterina de’ Medici da indurla a portare con sé in Francia, dove si trasferiva per ragioni di matrimonio, cuochi fiorentini abili e fantasiosi nel cucinare l’ortaggio. Non si sa se piacessero anche a sua nipote Giulia de’ Medici che, con il marito Bernardetto, acquistò il feudo di Ottajano e con i soldi della zia fece costruire la Chiesa del Rosario, dove venne sepolta. E’ giusto intitolare a Giulia piazza Rosario? Ne parleremo. Gli spinaci arrivarono in Europa dall’ Asia nel sec. XV. Già nel sec. XII i medici arabi ne avevano illustrato l’utilità per lenire i dolori addominali, per curare le infezioni all’utero, per dare forza alle gengive. Secondo Isabel Allende, questo ortaggio dà vigore anche ad altri organi del corpo maschile, e dunque la scrittrice lo inserisce nell’elenco de “vegetali afrodisiaci” e gli attribuisce quasi la stessa potenza del sedano, di quel sedano con il quale “la marchesa di Pompadour inventò una zuppa” capace “di infiammare Luigi XIV quando il fuoco della passione era ridotto a meste ceneri: in realtà il buon nome del sedano come afrodisiaco risale ai tempi dei Greci e dei Romani”. Dunque, alla frittata di spinaci, che unisce agli spinaci altri fiammeggianti ingredienti come le uova e il pepe nero, Isabel Allende avrebbe dedicato, se l’avesse conosciuta, un capitolo intero del suo libro “Afrodita”.