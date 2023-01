Somma Vesuviana, Ciro Bruno è il nuovo comandante della Polizia Municipale

Riceviamo e pubblichiamo dall’ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana

Ciro Bruno, 64 anni, proveniente dal Corpo di Polizia Municipale di Napoli è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesuviana. Oggi l’insediamento presso Palazzo Torino

Ciro Bruno (Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesuviana) : “Sarà una Polizia Municipale presente e coesa con la certezza, da parte mia, di essere personalmente in prima fila su ogni azione tesa a tutelare la comunità e a far rispettare le regole contrastando anche la sosta selvaggia”.

Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano) : “Ciro Bruno, 64 anni, è il nuovo Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesuviana. Il nuovo Comandante arriva da una grande ed importante esperienza presso il Corpo di Polizia Municipale di Napoli dove ha ricoperto incarichi di rilievo, tra i quali anche quello di Responsabile della ZTL di Napoli”.

Mauro Polliere (Assessore alla Mobilità del Comune di Somma Vesuviana) : “A giorni contiamo di partire con la ZTL al Borgo Antico del Casamale”.

Come primo atto, oggi, il nuovo Comandante ha incontrato i dipendenti e l'Amministrazione. Bruno conosce bene la macchina amministrativa e dunque confidiamo nella valorizzazione del Corpo di Polizia Municipale e tolleranza zero sulle regole, sulla sosta selvaggia". Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

Una Polizia Municipale presente!

“Sarà una Polizia Municipale presente e coesa con la certezza, da parte mia, di essere personalmente in prima fila su ogni azione tesa a tutelare la comunità – ha affermato Ciro Bruno, Comandante della Polizia Municipale di Somma Vesiuviana, nel napoletano – e a far rispettare le regole contrastando anche la sosta selvaggia. Ho avuto modo di vedere il Centro Storico, bello, credo tra i borghi più belli dell’intera area vesuviana. Metteremo in campo quelle azioni necessarie alla sua valorizzazione, penso ad esempio all’utilizzo del Parcheggio Multipiano già esistente e alla stessa Zona a Traffico Limitato”.

A breve la ZTL al Borgo Antico.

“Il nostro Centro Storico è protagonista di eventi importanti come la Festa delle Lucerne – ha affermato Mauro Polliere, Assessore alla Mobilità e alla Polizia Municipale – e credo che finalmente siamo in partenza con la ZTL. Sono stati montati gli apparecchi e dunque penso che a giorni avremo al ZTL funzionante”.