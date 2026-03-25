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Somma Vesuviana, al via l’inaugurazione della Via Crucis nel Vico Lentini al Casamale

Comunicato Stampa
di Comunicato Stampa

Riceviamo e pubblichiamo

 

Due appuntamenti per il Vico Lentini nel borgo Casamale di Somma Vesuviana, restituito a una sua nuova dimensione di identità artistica: il 31 marzo 2026 (nella settimana santa, con benedizione del parroco della chiesa Collegiata) e nella prima decade di maggio, in seno al progetto “Tesori Nascosti” promosso dalla “Rete dei Licei Artistici della Campania”.

 

La stradina, che parte frontalmente alla facciata della chiesa Collegiata e continua dopo una curva per alcune decine di metri, versava in una condizione di palese incuria. Su invito dell’“Associazione Amici del Casamale” di Somma Vesuviana (presidente Salvatore Aliperta), facendo seguito a continue collaborazioni sul territorio in virtù di un protocollo di intesa tra il Comune di Somma Vesuviana e l’Istituto Superiore “Caravaggio” di San Gennaro Vesuviano (dirigente scolastico prof.ssa Annarita Cortese), detto Istituto ha accolto la proposta per la riqualificazione del vicolo.

 

Da un confronto tra l’Associazione e l’Istituto (responsabile del progetto è il prof. Vincenzo De Luca, storico dell’arte) sono stati attivati, per il recupero e la ricollocazione del sito nel tessuto del borgo, tre interventi: la pulizia del tracciato viario e delle mura di cinta di pietra viva, con piantumazione, ove possibile, di piante di timo e di capperi; la sistemazione, lungo le pareti, di quattordici formelle in bassorilievo (cm. 50×60) raffiguranti le stazioni della Via Crucis, con didascalie esplicative; il racconto fotografico e video del prima, durante e dopo i lavori.

 

La scelta della Via Crucis è nella realizzazione di un racconto segmentato quale invito a percorrere l’intera lunghezza del vicolo.

 

Il progetto, coordinato dai docenti Antonio Teodorico Avello, Marco Domestico, Patrizia Maddaluno e Sebastiano Muto del Liceo Artistico e dell’Istituto Agrario del “Caravaggio”, è stato svolto con un cospicuo numero di alunni, palesandosi quale attività di formazione civica, educandoli a sentire proprio il territorio in cui vivono (prof.ssa Emilia Nappo, referente per l’Orientamento in uscita e Formazione scuola lavoro).

 

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