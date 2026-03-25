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Vanno dal fabbro e arrestano il cliente

Redazione1
di Redazione1

ERCOLANO. Chiacchiere da bottega per un 47enne ma è ai domiciliari. Carabinieri lo arrestano

I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per evasione Salvatore Scava, 47enne già ai domiciliari.

E’ pomeriggio a Ercolano e in Traversa Panto c’è una piccola bottega. All’interno un fabbro. E’ intento nel suo lavoro quando la porta si apre ed il suono del campanello attivato dal sensore di movimento lo fa balzare dalla sedia. Davanti a lui un uomo. Va spesso: vive accanto ed è passato per un saluto e qualche chiacchiera.

All’esterno della bottega, una pattuglia dei carabinieri è lì per controllare il 47enne, ma a casa non lo trova. I militari si guardano intorno, cercano di capire dove si trovi, quando dalla porta della bottega lasciata aperta lo notano.

Entrano, il titolare è sorpreso, non comprende cosa sta accadendo mentre il 47enne esce e li segue.

Arrestato, è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari è ora in attesa di giudizio.

 

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