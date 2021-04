Si è svolto ieri, Domenica 11 Aprile, presso la pista di pattinaggio di Somma Vesuviana il campionato campano di Freestyle 2021 organizzato dall’associazione di casa Somma Skating School.

Prima gara agonistica di specialità svolta in Campania dallo stop dello scorso anno del mondo dello sport per contenere l’epidemia del Covid.

Competizione attesissima da tutti i pattinatori campani per il suo prestigio e per la possibilità di conquistare, grazie ad una buona prestazione durante questo evento, un pass per i campionati Italiani di Giugno.

Quattro le specialità in programma Classic, Battle, Slide e Speed slalom. Gli atleti di casa allenati da Kimon Fusco fanno man bassa di medaglie importanti e chiudono la giornata vincendo 11 ori, 3 argenti e 2 bronzi, confermando il trend storico di successi del team sommese.

Presenti alla competizione il Sindaco di Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno e il vice-Sindaco Sergio D’Avino, che dopo aver premiato gli atleti, si sono complimentati della bella realtà sportiva presente sul territorio ed hanno augurato ai pattinatori di primeggiare nelle future gare nazionali.

