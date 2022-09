Somma Vesuviana, al ristorante “Rose Rosse” un evento in memoria di Gaetano Molaro

Un documentario di Emanuele Coppola e un concerto di Fabio Fiorillo, alle 20:00 di mercoledì 7 settembre, per ricordare l’imprenditore Gaetano Molaro. La location è quella del ristorante “Rose Rosse” di Somma Vesuviana.

Il Memorial che porta il nome di Gaetano Molaro ha l’obiettivo di ricordare lo scomparso, ma mai dimenticato, imprenditore che per oltre 40 anni ha operato con successo nel settore della ristorazione (“Rose Rosse” ed ex “Paperacchia” attuale “Tenuta San Sossio”), diventando fiore all’occhiello della comunità sommese.

Gaetano Molaro è stato membro a capo dell’azienda Ri.Ca. fondata nel 1967 che ancora oggi si muove nel settore della ristorazione sia collettiva che in ambito commerciale, al fine di promuovere una cultura alimentare legata al territorio nazionale.

Non solo un imprenditore attento, ma anche un cittadino impegnato per il territorio che, con grande passione, si è fatto carico di importanti iniziative. Il suo grande amore per lo sport e per Somma Vesuviana lo ha portato a sostenere la squadra locale “Viribus Unitis”, diventandone il Presidente.

Nel corso della serata, che si svolgerà al ristorante “Rose Rosse”, sarà proiettato il documentario realizzato da Emanuele Coppola, un omaggio allo scomparso imprenditore di Somma Vesuviana, che racconta attraverso le immagini quanto importate sia stata la vita e l’impegno di Gaetano Molaro per la crescita e lo sviluppo socio-ecnomico e culturale della città di Somma Vesuviana.

Al tavolo dei relatori interverranno il sindaco della città Salvatore Di Sarno, Ciro e Irene Molaro, la direttrice de “Il Mediano” Carmela D’Avino e l’autore del documentario, Emanuele Coppola.

Nel corso della serata, un concerto dell’artista Fabio Fiorillo.

E’ gradita la presenza di tutti quelli che hanno amato Gaetano Molaro