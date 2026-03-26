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Somma Vesuviana, al Liceo Torricelli la XII Notte Nazionale del Liceo Classico

Comunicato Stampa
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Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:
HOMO SUM

Il Liceo Torricelli di Somma Vesuviana ospita

la XII edizione

della Notte Nazionale del Liceo Classico

27 marzo 2026 · ore 18.00–24.00

Complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo

Somma Vesuviana, marzo 2026

Venerdì 27 marzo 2026, dalle ore 18.00 alle ore 24.00, il Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana ospiterà la XII edizione della Notte Nazionale del Liceo Classico — l’evento che ogni anno, in una sola notte, trasforma i licei classici italiani in luoghi vivi di cultura, arte e pensiero. Cornice della serata sarà il Complesso monumentale di Santa Maria del Pozzo, uno dei luoghi più suggestivi del territorio vesuviano: le sue sale, la sua biblioteca storica e la Sala del Cenacolo diventeranno per una notte il palcoscenico di un dialogo tra antico e contemporaneo.

Il tema di quest’anno è Homo sum … — la domanda sull’uomo che Terenzio pose nel II secolo avanti Cristo e che il nostro tempo ripropone con urgenza rinnovata. Convegno, teatro, musica, percorsi immersivi e una grande installazione visiva realizzata dagli studenti: sei ore in cui studenti e studentesse, docenti e ospiti accademici di primo piano esploreranno insieme il significato più profondo di una parola latina che non ha equivalenti in nessun’altra lingua: humanitas.

Al convegno interverranno il prof. Stefano Grazzini (Università di Salerno), il prof. Gennaro Carillo (Università Suor Orsola Benincasa di Napoli) e la dott.ssa Rita Saviano, con una lettura drammatica originale che accosta Le Troiane di Euripide alla poesia di Ghiannis Ritsos. La serata proseguirà con un percorso immersivo nella Roma repubblicana, il concerto degli allievi del Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino (Homo sum – Voci dell’Anima: l’umanità raccontata dalla grande Opera), un viaggio letterario tra i testi di Terenzio e Primo Levi (Ubi est homo?) e, infine, la piéce teatrale Morirò per te. Alcesti: quando l’amore salva, liberamente tratta dall’Alcesti di Euripide.

L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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