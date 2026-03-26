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Rione Salicelle: sorpreso con circa un chilo di droga. Arrestato dalla Polizia di Stato.

Redazione1
di Redazione1

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed hanno altresì denunciato un 22enne napoletano per lo stesso reato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno controllato, nel rione Salicelle, l’abitazione del 38enne dove hanno rinvenuto 300 involucri di marijuana del peso complessivo di circa 460 grammi ed altri due involucri di cocaina del peso complessivo di circa 400 grammi.

Inoltre, gli operatori, nel prosieguo delle attività, hanno notato, all’interno dello stabile, il 22enne che, alla loro vista, ha tentato di raggiungere il tetto dell’edificio per eludere il controllo; i poliziotti lo hanno immediatamente raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un pezzo di hashish del peso di circa 17 grammi e di 500 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Per tali motivi, il 38enne è stato tratto in arresto dal personale operante mentre il 22enne è stato denunciato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

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