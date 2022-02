Somma Vesuviana, accordo sul PNRR, Piscitelli e Granato: “Il sindaco ha accolto i nostri progetti”

Riceviamo e pubblichiamo dai consiglieri Salvatore Granato e Vincenzo Piscitelli.

Ieri mattina insieme al Consigliere Comunale, nonché Consigliere della Città Metropolitana di Napoli, Salvatore Granato, siamo stati ricevuti dal Sindaco Salvatore Di Sarno.

Avevamo reso pubblica la disponibilità a collaborare per assumerci le nostre responsabilità in merito al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, PNRR.

Rilanciare lo sviluppo e l economia della nostra Città è responsabilità di tutti i rappresentanti dei Cittadini, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione

Abbiamo suggerito e consigliato al Sindaco di proporre la candidatura di tre interessanti progetti:

1) Riqualificazione della Piazza Vittorio Emanuele III;

2) La riqualificazione del complesso ex Simmons in S.Maria del Pozzo;

3) La realizzazione del parcheggio presso la fermata Villa Augustea della Circumvesuviana.

Progetti ai quali il Sindaco ha dimostrato il suo apprezzamento.

Ogni amministratore deve fare la sua parte per il bene della nostra Città.

Noi, in qualità di rappresentanti dei cittadini, l’abbiamo sempre fatto e non ci fermeremo mai.