Somma, cabina elettrica pericolosa presso la Chiesa di S.M. di Costantinopoli. Ma Enel ancora non interviene

Somma Vesuviana. La situazione della cabina elettrica della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Costantinopoli a Rione Trieste. Gli abitanti della zona chiedono un intervento urgente.

Porte aperte e cavi elettrici scoperti. Così si presenta la cabina elettrica posta sul sagrato della Chiesa di Santa Maria Maggiore di Costantinopoli di Somma Vesuviana, nella zona di Rione Trieste. Nello stato in cui versa, la cabina costituisce un serio pericolo, soprattutto per i numerosi bambini che ogni giorno partecipano alla vita parrocchiale. Don Francesco Feola, parroco della Chiesa, ha già provveduto a contattare tramite pec la Enel energia, chiedendo alla società elettrica di intervenire urgentemente e di mettere in sicurezza la cabina. Ma, dopo più di un mese, la situazione non è cambiata. Per questo motivo, gli abitanti della zona chiedono una nuova sollecitazione per un intervento immediato dell’Enel, anche tramite l’Amministrazione comunale di Somma, considerando che la cabina si trova sul suolo comunale.