Somma Vesuviana, Consigliere Granato: pronta la proroga del servizio del centro disabili

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Somma Vesuviana. Le parole del Consigliere Granato a seguito della chiusura del centro disabili che ha destato l’indignazione dei familiari delle persone che usufruiscono del servizio.

Da circa un mese si attendeva la comunicazione di una proroga del servizio, poi stata rinviata a causa delle dimissioni, nella scorsa settimana, del Responsabile Politiche Sociali. Domenica 17 marzo era previsto un incontro in Piazza Vittorio Emanuele III, in cui le famiglie delle persone diversamente abili avrebbero chiesto risposte alle istituzioni in merito alla mancata riapertura del centro.

Nel frattempo, però, il Consigliere Granato ha dichiarato: “Stamattina è stato prorogato il servizio di assistenza domiciliare anziani e disabili. Inoltre, dopo la nomina ad interim del Dr. Nicola Boccia come Responsabile Politiche Sociali e a seguito del perfezionamento dell’agibilità degli immobili di proprietà della curia condotti in locazione dal Comune, è stata disposta la proroga delle attività del Servizio relativo al Centro Disabili fino all’espletamento della nuova procedura di gara (lunedì sarà pubblicata la determina). Si ringrazia il Sindaco e l’amministrazione per la sensibilità dimostrata”.

