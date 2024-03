Tre ragazzini mettono vasca sui binari per far schiantare treno: “Cercavamo adrenalina”

POMPEI – Tre minori sono accusati di aver abbandonato sui binari della Circumesuviana di Pompei prima una vasca da bagno e poi un new jersey mettendo a rischio la sicurezza dei passeggeri dei treni. A individuarli sono stati gli agenti della Polizia di Stato appostati lungo la linea dopo che i tre erano tornati sui binari: stavano danneggiando i sensori di una linea area della ferrovia convinti che fossero telecamere. Sono stati bloccati dopo aver tentato inutilmente di fuggire.

Dopo la prima bravata avrebbero deciso di ripetere il loro gesto ‘grazie’ al clamore mediatico che aveva avuto la vicenda. Un effetto che avrebbe provocato in loro ”una scarica di adrenalina” e indotto dunque a ripetere ancora gli atti vandalici. I tre hanno 16,15 e 13 anni. Attentato alla sicurezza dei trasporti e danneggiamento le accuse nei loro confronti.

La posizione di Eav

Quelle compiute dai tre ragazzi minorenni, accusati di essere gli autori dei raid nei pressi dei binari della Circumvesuviana sono, sottolinea una nota di Eav, azienda che gestisce la linea ferroviaria, “azioni scellerate che avrebbero potuto comportare conseguenze gravissime. Siamo molto soddisfatti della collaborazione istituzionale che ha portato all’individuazione dei tre irresponsabili che hanno messo a rischio la sicurezza ferroviaria – sottolinea il presidente di Eav Umberto De Gregorio – Irresponsabili o delinquenti? Il fatto che si tratti di tre minorenni non può farci essere del tutto tranquilli né clementi. Quello che andrà capito è cosa spinge a gesti cosi gravi dei ragazzi. Noia? Follia? O cosa? Mi piacerebbe incontrarli un domani perché anche sul piano umano questa vicenda è veramente inquietante”. Eav ha infine ringraziato “il prefetto di Napoli, il procuratore di Torre Annunziata, gli agenti di polizia del commissariato di Pompei, per la rapidità di intervento e di risoluzione del problema. Un ringraziamento anche al sindaco di Pompei che ci ha supportato in questo momento di difficoltà”.