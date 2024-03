Somma Vesuviana, trasferito temporaneamente il Mercato di via San Sossio

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Nel link come verrà l’area Parco Urbano Somma San Sossio.pdf

“Da Sabato 9 Marzo e fino al 28 Febbraio 2025, il tradizionale Mercato del Sabato, non si terrà in località San Sossio ma in Viale dell’Industria, località Santa Maria del Pozzo, nei pressi dello Stadio Comunale. Il tutto per consentire la realizzazione del Parco Urbano con Nuovo Mastro Mercato tra Via San Sossio e Via Marigliano”. Lo ha dichiarato Rosanna Raia, Assessore al Commercio del Comune di Somma Vesuviana, nel napoletano.

“Parco Urbano, nuovo Mastro Mercato anche in copertura, giardino vesuviano, trekking lungo l’alveo borbonico, aree per attività sportive ed eventi: così sarà la nuova zona tra Via San Sossio e Via Marigliano collegate da un ponte pedonale. Una riqualificazione funzionale, paesaggistica e spaziale con fondi PNRR.

Dunque, da Sabato 9 Marzo, dislocheremo temporaneamente e provvisoriamente, il mercato settimanale dall’attuale area di Via San Sossio, interessata dai lavori, a Viale dell’Industria – ha dichiarato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano – con decorrenza dal 9 Marzo 2024 al 28 Febbraio 2025. Siamo dinanzi ad un progetto di riqualificazione, grazie al quale daremo vita alla valorizzazione dell’area tra Via San Sossio e Via Marigliano, senza precedenti. Avremo una nuova area mercatale, con giardino vesuviano in sopraelevata, un’area in parte coperta ma anche la valorizzazione delle briglie borboniche, dell’alveo borbonico che costeggia via Marigliano con la realizzazione di camminamenti green, ponte pedonale tra Via San Sossio e Via Roma e spazi per fare sport e aggregazione sociale all’aria aperta”.