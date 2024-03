Ottaviano, minorenne rimasto ferito in un incidente

È avvenuto un incidente stradale poco fa a Ottaviano, in via Roma, in cui è rimasto ferito un ragazzo minorenne.

Pochi minuti fa ad Ottaviano è avvenuto un incidente stradale a via Roma, fuori il supermercato Gustosissimo. Un ragazzo minorenne a bordo di un motorino è rimasto ferito agli arti inferiori. Il giovane, che indossava il casco, era seduto sull’asfalto impossibilitato a muoversi, probabilmente per la botta, ma è vigile e non in pericolo. La dinamica non è ancora chiara, non si sa se ci sia stato un impatto con altri mezzi o se il ragazzo abbia perso il controllo del motorino: al momento non sono ancora arrivati i soccorsi, né le forze dell’ordine, entrambi allertati immediatamente dai passanti.

La strada è stata momentaneamente bloccata dalla polizia municipale in quanto il ragazzo è ancora a terra.