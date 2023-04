Somma Vesuviana, 25 aprile, l’Arci : “La Festa della Liberazione è di TUTTI”

Riceviamo e pubblichiamo

Siamo giunti al cinquantesimo anno di attività di Arci Somma Vesuviana ed ancora quest’anno diciamo che Il 25 aprile non è un litigio da operetta tra ‘fascisti e comunisti’, come qualcuno sprezzantemente si ostina a dire. O un rito di un passato da dimenticare. È la data che ha restituito al nostro paese la libertà. È per ricordarlo continuiamo a dare un messaggio chiaro e inequivocabile legato al tragico momento storico che stiamo vivendo:

“la guerra fa schifo” e “il fascismo pure”.

In questi ultimi due anni, abbiamo constatato quanto ancora faccia discutere schierarsi a favore della Pace e del Dialogo, in contrapposizione alla tragicità della Guerra e alle conseguenti stragi di uomini e donne.

L’Arci, come gli scorsi anni, si è impegnata e unita con le altre forze partecipanti, nel progettare l’iniziativa di Martedì 25 Aprire, al fine di ricordare e onorare il valore dei Partigiani e di tutti gli Antifascisti che contribuirono in modo determinante alla Liberazione del nostro Paese dal fascismo e dal nazismo.

Invitiamo a partecipare al corteo Istituzionale del Comune di Somma Vesuviana, appuntamento alle ore 10,00 presso la Chiesa di San Domenico e dalle ore 18,00 presso il Giardino della Casa del Popolo al Borgo Casamale

Il 25 Aprile, Festa della Liberazione è di TUTTI