Somma, furbetti della ZTL: targhe coperte e transito contromano

Somma Vesuviana. Furbetti della ZTL al Casamale. Targhe coperte e caos parcheggi nel weekend.

Ancora luci e ombre per la Zona a Traffico Limitato nel borgo antico del Casamale, a Somma Vesuviana. Il provvedimento, entrato in vigore lo scorso 8 marzo, è stato adottato dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di valorizzare il centro storico e porre fine al fenomeno della sosta selvaggia, che spesso ostacolava il transito nei vicoli e impediva persino ai residenti di accedere alle proprie abitazioni.

La ZTL comincia a dare i primi risultati. In particolare nelle ore serali, quando il borgo si anima per la movida giovanile nei pressi di bar e locali, le strade risultano finalmente sgombre da auto e motorini parcheggiati in modo irregolare. Anche i commercianti, inizialmente scettici soprattutto in merito agli orari di attivazione del sistema di controllo degli accessi, hanno ottenuto una modifica: dal 1° aprile, infatti, la ZTL non parte più alle 17 ma alle 19, compreso il sabato.

Tuttavia, permangono ancora criticità legate al pieno funzionamento della misura. Una delle principali riguarda il parcheggio al di fuori delle Mura Aragonesi, dove si registra spesso caos e disordine. In attesa della realizzazione del parcheggio in Via Torre, molti residenti hanno optato per garage e parcheggi a pagamento. Altri, invece, si ostinano a cercare posto appena oltre le mura, generando lunghe file di veicoli in sosta.

La situazione più preoccupante, però, è rappresentata dai cosiddetti “furbetti della ZTL”. Soprattutto nei fine settimana, quando il borgo diventa meta privilegiata per le serate dei più giovani, alcuni automobilisti e motociclisti cercano di eludere i controlli coprendo le targhe dei propri mezzi, così da evitare le multe. Non mancano, inoltre, episodi di guida contromano da Via Giudecca, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni.