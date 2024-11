Somma Vesuviana, il Liceo Torricelli in visita al Caseificio “San Gennaro”

Somma Vesuviana. Gli studenti del Liceo classico scientifico E. Torricelli in visita al Caseificio “San Gennaro” per un corso di Educazione alimentare incentrato sui prodotti della tradizione del territorio vesuviano. Un laboratorio attraverso cui i giovani hanno potuto riscoprire le tecniche artigianali e il contributo che le tecnologie danno nella produzione alimentare. L’iniziativa rientra nel progetto “Scuola Futura”.

Ancora una volta il Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana interagisce con le eccellenze del territorio vesuviano. Questa volta è toccato al Caseificio “San Gennaro”. Nell’ambito dei percorsi STEM , inseriti nel piano nazionale PNRR, l’ Istituto ha promosso un corso di Educazione e consapevolezza alimentare che tiene conto delle eccellenze della tradizione culinaria sommese.

La disponibilità e la professionalità dei maestri caseari ha colpito ed impressionato i giovani studenti visitatori, i quali hanno potuto vedere da vicino tutte le fasi della lavorazione, fino alla realizzazione del prodotto finito.

I ragazzi hanno sperimentato come la manualità e la passione possano davvero fare la differenza nel creare un prodotto così speciale. Inoltre, grazie all’esperienza diretta gli studenti hanno potuto realizzare anche come le macchine abbiano un ruolo fondamentale nella produzione casearia. Infatti, i complessi macchinari, i quali supportano alcune fasi della lavorazione, consenteno di ottimizzare i tempi senza compromettere la qualità del prodotto. In questo modo, il caseificio riesce a mantenere vive le tecniche artigianali con il supporto, però, della tecnologia che permette di gestire la produzione in modo più efficiente.