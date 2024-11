Femminicidi, i Carabinieri incontrano gli studenti del Majorana di Somma Vesuviana

Riceviamo dal Prof Emanuele Coppola e pubblichiamo

Continuano gli incontri organizzati dall’Arma dei Carabinieri in favore degli Istituti scolastici per promuovere la “Cultura della Legalità” e sensibilizzare gli allievi su tematiche di grande attualità come la violenza di genere, il contrasto al consumo e alla diffusione di sostanze stupefacenti, la dipendenza dall’alcool, i crimini informatici, il bullismo e cyberbullismo.

Lunedì 25 novembre 2024, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, nell’auditorium dell’ITI “E. Majorana” di Somma Vesuviana, il Maggiore Pietro Barrel, Comandante della Compagnia Carabinieri Castello di Cisterna, coadiuvato dal Maresciallo Liberato Fiele, Comandante della Stazione Carabinieri di Somma Vesuviana e del Carabiniere Chiara Patalocchi, hanno incontrato gli allievi per parlare della violenza di genere, un crescendo di stalking, maltrattamenti, fino ad arrivare ai troppo ricorrenti ed abominevoli casi di femminicidio.

Gli alunni del Majorana, una platea prevalentemente maschile, hanno fermamente condannato ogni tipo violenza di genere, dimostrando che la maturità non è un fatto anagrafico, e che i giovanissimi hanno ben in mente il valore della vita.