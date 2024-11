Natale con AIL Napoli: Un’iniziativa di solidarietà a favore della ricerca contro le leucemie

Villaricca. Riceviamo e pubblichiamo:

Anche quest’anno, l’AIL Napoli (Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma) si prepara a celebrare il Natale con una serie di eventi di raccolta fondi che sosterranno la ricerca e l’assistenza ai pazienti. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Villaricca e in collaborazione con l’Associazione “Idee e Concretezza”, avrà luogo dal 7 al 10 dicembre 2024, dalle ore 9:00 alle 16:00, presso la Tensostruttura di Via Napoli, e si estenderà per tutto il mese di dicembre in numerose scuole e piazze della città.

Durante questi giorni, sarà possibile acquistare i tradizionali gadget natalizi dell’AIL, il cui ricavato contribuirà a finanziare progetti di ricerca scientifica e supporto ai pazienti oncologici. L’AIL Napoli invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente all’iniziativa, facendo un gesto di solidarietà che può fare la differenza.

Inoltre, per informazioni e dettagli sulle modalità di partecipazione nelle varie zone della città, è possibile rivolgersi al referente di zona Salvatore Mautone, che sarà disponibile per qualsiasi chiarimento.

Luogo e orari di apertura:

• Tensostruttura Via Napoli, 7-10 dicembre 2024, dalle 9:00 alle 16:00.

• Per il resto del mese di dicembre, in diverse scuole e piazze del territorio .

Per info e contatti:

Salvatore Mautone

Referente di zona AIL Villaricca

Telefono: [3923878627]

Unisciti a noi per un Natale di speranza e solidarietà. Ogni piccolo gesto è un grande aiuto nella lotta contro le leucemie!

Referente Salvatore Mautone – Insieme, per vincere contro le leucemie.