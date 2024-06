Somma Vesuviana, Nucis: il nuovo brand di Nocino di Andrea Ragosta

Somma Vesuviana. Il lavoro di Andrea Ragosta: quando studio, passione per il territorio e desiderio di innovazione si fondono in un prodotto unico. Ecco come nasce “Nucis”.

Il nocino rappresenta sicuramente uno dei prodotti tipici maggiormente apprezzati del territorio vesuviano. La sua produzione è ancora legata ad una dimensione di mistero e leggenda. Si narra, infatti, che le noci venissero colte nella notte di San Giovanni, la più corta dell’estate quando si concentravano diversi riti magici e la luce vinceva sulle tenebre, solo dalla donna più esperta nella preparazione del liquore. Ancora oggi molte persone, soprattutto le più anziane, mantengono viva la tradizione e, a partire dal 23 giugno, giorno di San Giovanni, iniziano la preparazione del liquore seguendo ricette antiche, tramandate di generazione in generazione, facendo spesso riferimento ad un ingrediente segreto che non vogliono svelare.

Nucis: il progetto.

Andrea Ragosta, giovane venticinquenne originario di Somma Vesuviana, ha deciso di riprendere la ricetta della sua bisnonna, realizzando una serie di modifiche che andassero ad esaltare tutti gli ingredienti che, mescolati insieme, danno vita al famoso liquore. L’intento di Andrea è sempre stato quello di promuovere la diffusione e l’incremento della consapevolezza dei palati di chi mangia e beve. È così che nasce “Nucis”, il nocino creato da Andrea che, da circa un anno, è anche un brand che sta ottenendo notevole successo. Nucis è una vera e propria esperienza di gusto, realizzato con noci raccolte alle falde del Vesuvio e pregiate spezie, è caratterizzato da grande persistenza, e al gusto presenta complesse sfumature aromatiche che esaltano la noce. Insieme al nocino, Andrea produce anche il distillato di nocino. Infatti, oltre alla voglia di valorizzare le tradizioni del territorio fondendole con un tocco di innovazione, tra i valori che stanno alla base della nascita di Nucis ci sono anche la sostenibilità e la lotta allo spreco. Così Andrea ha deciso di distillare a bagnomaria ciò che rimane intrappolato nelle noci dopo la prima filtrazione del nocino.

Il percorso di Andrea.

Andrea, nato nel 1999 da genitori originari di Sant’Anastasia, ha vissuto la sua infanzia e adolescenza a Somma Vesuviana. Dopo aver frequentato il Liceo scientifico E. Torricelli, nel 2018 ha intrapreso il suo percorso di formazione presso l’Academia Niko Romito, un’eccellenza nel panorama gastronomico internazionale. Il suo percorso lo ha portato a collaborare con alcuni dei ristoranti più prestigiosi, inclusi quelli insigniti di stelle Michelin. Qui, ha affinato la sua arte culinaria sotto la guida di maestri del settore, contribuendo alla creazione di esperienze gastronomiche indimenticabili. Successivamente, grazie al suo desiderio di conoscenza e di apprendimento nell’ambito, Andrea ha conseguito una laurea in Scienze Gastronomiche presso l’università di Parma e attualmente sta seguendo un master in Food Safety and Food Risk Management a Parma.

Creatività e innovazione.

Andrea continua la sua ricerca di idee innovative che possano valorizzare i prodotti del territorio riproponendoli in versioni nuove e originali. Da qui Il “Nucis Tonic”, una variante del classico Gin Tonic, dove il gin è sostituito con il distillato di nocino da lui prodotto. Inoltre, Andrea esprime la sua creatività e amore per i prodotti tipici del vesuviano anche tramite l’arte, in particolare la pittura. Infatti, proprio tramite l’utilizzo delle noci, delle albicocche “pellecchielle” e dei pomodori del piennolo ha realizzato i dipinti del progetto “FoodArt”, fatti da colori ottenuti dalla lavorazione di materia vegetale.