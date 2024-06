Somma Vesuviana, PD primo partito della città dopo le Europee 2024

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Con 2923 voti conseguiti alle elezioni europee, pari al 26,35 %, il Partito Democratico è il primo partito della città di Somma Vesuviana . Un dato che si conferma in continua crescita rispetto alle elezioni comunali ed alle politiche del 2022.

Ringraziamo tutti gli elettori per questo consenso e per questo ruolo di grande responsabilità che ci hanno affidato. Ringraziamo, inoltre, i militanti ed i simpatizzanti, la segreteria ed il gruppo dirigente , unitamente ai consiglieri comunali ed all’assessore che ci hanno sostenuto e si sono impegnati in questa campagna elettorale.

Ci faremo promotori di un’assemblea pubblica, anche con la presenza dei neoletti eurodeputati e con i consiglieri Regionali di riferimento dell’aerea metropolitana di Napoli, per raccogliere tutte quelle proposte di rilancio dell’azione amministrativa. Auguriamo buon lavoro a Antonio De Caro, Lello Topo, Lucia Annunziata, Sandro Ruotolo e Georgia Tramacere neoeletti eurodeputati della circoscrizione Sud.