Somma si prepara alla notte della storia: le restrizioni del sindaco per la festa

In vista dei possibili festeggiamenti per la vittoria del campionato di calcio da parte della S.S.C. Napoli, il Comune ha emanato un’ordinanza con misure straordinarie per garantire ordine pubblico e sicurezza urbana. Il provvedimento, firmato dal sindaco e pubblicato il 21 maggio 2025, recepisce la richiesta del Vice Questore della Polizia di Stato, Dr. Stefano Ravel, per l’adozione di specifici interventi preventivi.

L’ordinanza sarà in vigore venerdì 23 maggio 2025, dalle 20:30 fino alle 6:00 del giorno successivo, su tutto il territorio comunale. L’obiettivo è quello di prevenire situazioni di pericolo legate alle possibili grandi concentrazioni di tifosi e cittadini in festa.

Le misure principali riguardano:

Il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie di vetro, lattine, contenitori rigidi (in vetro o plastica), tetrapak e simili. Sarà consentita la somministrazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta, nei bar, ristoranti, locali, negozi e distributori automatici. Il divieto di vendita e utilizzo di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico, inclusi petardi, botti, razzi e ogni tipo di artificio contenente miscele detonanti o esplodenti.

Il Comune ha inoltre disposto la trasmissione dell’ordinanza alla Prefettura, alla Questura, alla Polizia Locale e alla Compagnia dei Carabinieri, affinché siano garantiti i controlli necessari. L’ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio e diffusa attraverso i canali ufficiali dell’amministrazione comunale.

Un invito alla prudenza e al senso civico accompagna il messaggio istituzionale, con l’obiettivo di vivere una serata di possibile festa in modo responsabile e sicuro per tutti.