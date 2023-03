Somma Libera e Forte spinge per una convenzione tra Comune e S.M. del Pozzo Hospital

Somma Vesuviana. Lo scorso 18 marzo è stata inaugurata la nuova segnaletica in onore del Prof. Emerito Salvatore Terracciano, neurochirurgo e fondatore del Santa Maria del Pozzo Hospital. A lui è stata intitolata l’ex Via Pomigliano. Oggi il Gruppo Consiliare “Somma Libera e Forte” ha inviato al Sindaco Salvatore Di Sarno la proposta di una convenzione tra il Comune e la clinica per garantire la sosta gratuita ai cittadini.

Con la presente, nell’ottica di perseguire principi di socialità e facilitazione di buone pratiche solidaristiche ed alla luce della recentissima intitolazione della già Via Pomigliano al Prof. Salvatore Terracciano, fondatore della Casa di Cura S. Maria del Pozzo, gli scriventi Consiglieri comunali, Luisa Cerciello, Angelo D’Alessandro, Sergio D’Avino e Giuseppe Sommese, propongono la stipula di una convenzione tra la suddetta clinica S. Maria del Pozzo ed il Comune di Somma Vesuviana. Oggetto della stessa è la concessione della sosta gratuita per i cittadini residenti nel Comune, per il tempo necessario alla fruizione dei servizi erogati dalla struttura stessa, nei parcheggi di sua pertinenza.

Somma Vesuviana,

Luisa Cerciello

Angelo D’Alessandro

Sergio D’Avino

Giuseppe Sommese