Somma si colora d’azzurro grazie all’iniziativa scudetto della Tabaccheria Centrale

Sta per terminare l’attesa che dura dal 1990: 33 sono gli anni passati dal secondo e (ad ora) ultimo scudetto del Napoli. La febbre azzurra è altissima e l’ampio dominio in questo campionato ha fatto sì che ovunque ci si preparasse con largo anticipo al grande momento. Anche a Somma diverse strade sono già addobbate di azzurro grazie a diverse iniziative private: ad esempio l’Eurobet Cenacolo ha appeso festoni fuori le sue sedi a via Venezia e via Tirone.

Nelle zone più centrali della città l’iniziativa è stata presa dalla Tabaccheria Izi Play di via Aldo Moro, con la sua ben nota raccolta fondi per la festa scudetto. Si è trattato di un grandissimo successo: hanno dato il loro contributo (non solo economico) molti imprenditori, negozianti e personalità di spicco della zona, come il sindaco Salvatore Di Sarno e don Nicola, parroco delle chiese di San Domenico e San Giorgio.

Inoltre, hanno partecipato anche molti tifosi di squadre avversarie, a testimonianza del senso di appartenenza alla città e dei valori di fratellanza e lealtà alla base del calcio. Gli ideatori, Michele Capasso e Antonio Raia, hanno rivelato che tutto è partito come un gioco, trasformatosi poi in una bellissima realtà: la voce si è sparsa velocemente, raccogliendo grandi consensi, e l’idea è stata imitata anche fuori Somma.

Lo scopo della raccolta è quello di acquistare e realizzare striscioni e festoni da installare, come detto, al centro della città. Questi sono realizzati da alcune signore, come Lucia e Assunta, a dimostrazione del fatto che si tratta di un evento molto sentito ad ogni fascia di età.

Le foto