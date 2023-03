Somma, la Pro loco Vesuvia tra arte, musica e tradizioni

L’ appuntamento con il Somma Festival è fissato per il 12 marzo alle ore 18:00

presso la Pluma Rose Rosse a Santa Maria a Castello. Una serata all’insegna di sfilate

di moda, mostre d’ artigianato, esibizioni di scuole di ballo, cantanti, attori ed ospiti

d’ eccezione, come l’attore Ciro Andolfo di un Posto al Sole.

Per l’occasione vi sarà una degustazione di dolci a base di albicocca pellecchiella, mela

annurca e uva catalanesca delle rinomate pasticcerie sommesi. La scuola D&T Music

Record di Danilo De Falco presenterà le cantanti Bea e Mariangela Esposito che hanno

partecipato a Casa Sanremo. Giuseppe Canò e Tiziana Leonetti esporranno le loro creazioni

artiginali.

Non mancheranno sorprese con l’ elezione di Miss Rose Rosse, Miss Infinity Tre

e Miss Vesuvia Pro Loco. Le scuole di ballo Mister Dancing di Pina Esposito e Dancing Starts

& Milonga Brava di Francesco Menichini proporranno esibizioni e coreografie degne di

nota. Ospite d’ eccezione Maryam Tancredi, vincitrice The Voice of Italy 2018. Insomma

una serata secondo il principio del buon gusto e del divertimento.

La Vesuvia Pro Loco –

spiega il presidente Lello D’ Avino – con quest’ iniziativa intende esaltare il proprio

territorio, sia coinvolgendo le attività commerciali, le imprese, le giovani generazioni e gli

artisti locali, sia favorendo le antiche tradizioni locali, lo sport e la musica