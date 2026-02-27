Somma, il Primo Circolo Arfe’ e il Liceo Torricelli insieme per il convegno “Biblioteca Silenziosa”

Riceviamo e pubblichiamo

Il Primo Circolo Didattico Raffaele Arfè e il Liceo classico scientifico E. Torricelli di Somma Vesuviana invitano al Convegno – Mostra “La biblioteca silenziosa” “Libri e tradizione culturale nel fondo antico della Biblioteca “R. Arfé” 3 marzo 2026, ore 16.00 Collegiata in Santa Maria Maggiore – Via Collegiata, 19 Somma Vesuviana Il 3 marzo, nella suggestiva cornice della Collegiata in Santa Maria Maggiore, si terrà il Convegno– Mostra “La biblioteca silenziosa”.

Libri e tradizione culturale nel fondo antico della Biblioteca ‘R. Arfé’”, un appuntamento dedicato alla valorizzazione del prezioso patrimonio librario custodito dal Primo Circolo Didattico Raffaele Arfé. L’iniziativa nasce dalla significativa e proficua collaborazione con il Liceo classico e scientifico Evangelista Torricelli, esempio virtuoso di alleanza educativa tra istituzioni scolastiche del territorio. Il progetto congiunto ha coinvolto dirigenti, docenti, Comitato di gestione del fondo antico e studenti in un percorso condiviso di studio, ricerca e restituzione pubblica, valorizzando il dialogo intergenerazionale e la continuità formativa tra i diversi ordini di scuola. Il convegno intende riportare alla luce testi, storie e percorsi culturali che attraversano i secoli, offrendo alla comunità e agli studiosi un’occasione di approfondimento sulla tradizione religiosa e umanistica che ha segnato il territorio vesuviano tra Quattro e Cinquecento.

Tra le figure evocate nel patrimonio librario emergono riferimenti al pensiero di Platone e di Sinesio di Cirene, a testimonianza della ricchezza filosofica del fondo antico. L’evento si avvale inoltre del contributo scientifico di docenti dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e dell’Università degli Studi di Salerno, rafforzando il ponte tra scuola, università e territorio. Programma Ore 16.00 – Accoglienza dei partecipanti Ore 16.15 – Saluti istituzionali •Prof.ssa Maria Di Fiore, Dirigente scolastico del Primo Circolo Didattico di Somma Vesuviana c •Prof.ssa Anna Giugliano, Dirigente scolastico del Liceo “E. Torricelli” di Somma Vesuviana

Autorità presenti:

Ore 16.30 – Lettura di un estratto da De origine seraphicae religionis franciscanae eiusque progressibus, seu regularis observantiae institutione di Francesco Gonzaga, a cura di Carlo Allocca (allievo della classe IV B – Liceo Classico “E. Torricelli”), con accompagnamento musicale di Angelo Di Perna (allievo della classe III B – Liceo Scientifico “E. Torricelli”).

Ore 16.45 – Dott. Domenico Russo, Presidente del Comitato di gestione della Biblioteca “R. Arfé” – Storia e storie della Biblioteca “R. Arfé”- Ore 17.05 – Prof.ssa Lidia Palumbo (Università degli Studi di Napoli Federico II) Sulla religiosità colta di un convento francescano: platonismo e neoplatonismo nel fondo antico della Biblioteca Arfé di Somma Vesuviana

Ore 17.25 – Prof.ssa Rosa Parlavecchia (Università degli Studi di Salerno) Dal torchio al Vesuvio: itinerari del libro fra Quattro e Cinquecento Ore 17.45 – Discussione e conclusione dei lavori Ore 18.00 – Lettura del brano La biblioteca silenziosa, a cura di Elena Perillo (allieva della classe V A – Liceo Classico “E. Torricelli”) Modera Felicia Toscano, docente del Liceo “E. Torricelli”.

Ore 18.10 – Visita alla mostra del fondo antico, con una selezione di volumi della Biblioteca “R. Arfé”. L’evento rappresenta un’importante occasione di dialogo culturale che mette in luce la sinergia tra il Primo Circolo Didattico “Raffaele Arfé” e il Liceo “Evangelista Torricelli”: una collaborazione che dimostra come la scuola possa farsi presidio attivo di tutela, ricerca e promozione del patrimonio storicolibrario locale.

Attraverso il convegno e la mostra, la “biblioteca silenziosa” si fa voce viva della storia culturale di Somma Vesuviana, restituendo centralità a un patrimonio che continua a parlare al presente e alle nuove generazioni.