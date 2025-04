Somma, gli studenti del Liceo Torricelli in visita all’azienda Maxtris

Gli studenti del Liceo Scientifico e Classico Torricelli di Somma Vesuviana hanno avuto l’opportunità di immergersi nel mondo dell’imprenditoria grazie alla visita all’azienda Maxtris Italiana Confetti. Accompagnati dai loro docenti e dalla Dirigente Prof.ssa Anna Giugliano, gli alunni hanno partecipato all’iniziativa promossa dal Rotary Club Pompei Villa dei Misteri, nell’ambito del Premio “Aziende Virtuose”.

Somma Vesuviana. Gli alunni del Liceo scientifico classico Torricelli di Somma Vesuviana accompagnati dai loro docenti e dalla Dirigente prof. ssa Anna Giugliano hanno avuto l’opportunità di visitare l’azienda Maxtris Italiana Confetti leader nel settore dei confetti, nell’ambito del Premio “Aziende Virtuose ” promosso dal Rotary Club Pompei Villa dei Misteri. L’obiettivo della visita era quello di far conoscere agli studenti il mondo dell’imprenditoria e della produzione, valorizzando l’eccellenza italiana rappresentata da Maxtris.

La storia di Maxtris:

Maxtris è un’azienda italiana che produce confetti di alta qualità dal 1960. La sua storia è quella di una famiglia che ha trasformato la passione per la produzione di confetti in un’attività imprenditoriale di successo. Oggi, Maxtris è leader nel settore ed esporta i suoi prodotti in tutto il mondo.

La visita aziendale. Gli alunni del Liceo Torricelli sono stati accolti dai rappresentanti di Maxtris, che li hanno guidati attraverso le diverse fasi della produzione. Gli studenti hanno potuto vedere da vicino come vengono prodotti i confetti, dalla selezione delle materie prime alla confezione finale.

Competenza imprenditoriale e innovazione

Durante la visita, gli alunni hanno avuto l’opportunità di conoscere i segreti della produzione di confetti e di comprendere come Maxtris sia riuscita a mantenere la sua posizione di leader nel settore. Hanno anche potuto vedere come l’innovazione e la ricerca siano fondamentali per il successo dell’azienda.

Il progetto “Azienda Virtuosa”

Il progetto “Azienda Virtuosa” in collaborazione con il Rotary Club Poggiomarino Vesuvio Est referente del progetto arch. Antonino Pardo, ha permesso di far conoscere agli studenti il mondo dell’imprenditoria e della produzione. L’obiettivo è quello di valorizzare l’eccellenza italiana e di promuovere la cultura dell’imprenditorialità tra i giovani. La visita aziendale a Maxtris è stata un’esperienza formativa e interessante per gli alunni del Liceo Torricelli. Hanno potuto vedere da vicino come funziona un’azienda leader nel settore e hanno compreso l’importanza della competenza imprenditoriale e dell’innovazione. Il progetto “Azienda Virtuosa” è un’iniziativa importante per promuovere la cultura dell’imprenditorialità tra i giovani e per valorizzare l’eccellenza italiana.