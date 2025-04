Somma Vesuviana: l’ITI “E. Majorana” alla XXI Sessione Regionale Campania.

Riceviamo dal Prof. Emanuele Coppola e volentieri Pubblichiamo.



Come ogni anno, gli allievi del Majorana protagonisti al MEP Italia (Model European Parliament – Simulazione del parlamento Europeo – XXI Sessione Regionale Campania).

Dal 1 al 4 aprile 2025, un gruppo di studenti dell’ITI “E. MAJORANA” di Somma Vesuviana delle classi terze (nel ruolo di delegati), di “chairs” (studenti delle classi quarte come presidenti di commissione, scelti tra coloro che hanno già svolto l’esperienza da delegati negli anni precedenti e che si sono distinti per capacità e motivazione), la referente MEP dell’Istituto (studentessa della classe quinta) e studente universitario nel ruolo di referente del Majorana nel direttivo MEP CAMPANIA si sono riuniti con ragazzi provenienti dai Licei di Napoli “Pagano” – “Pansini” – “Vittorini” e “Di Giacomo” di San Sebastiano al Vesuvio per simulare i lavori del Parlamento europeo.

Essi sono stati divisi in sette commissioni di lavoro, le tematiche trattate sono state:

– “Problema di una difesa comune europea”

– “I neonati e gli ultraottantenni”

– “Il possibile pericolo del fentanyl in Europa”

– “La protezione della salute delle api”

– “La guerra in medio oriente, i crimini di guerra contro l’umanità, la pace”

– “Il problema della cura dei figli”

– “Diritto al mare e concessioni balneari”.

I lavori di commissione si sono tenuti presso i Licei “E. Vittorini” e “M. Pagano” di Napoli.

L’Assemblea Plenaria del 4 aprile, presso l’Aula Magna del Liceo “E. Vittorini”, ha concluso questa meravigliosa esperienza per i delegati:

– ALIPERTI SAMUELE (3B)

– DE SIMONE SARA (3B)

– ESPOSITO FRANCESCO (3B)

– IACCARINO DIEGO (3B)

– LIVIGNI RAFFAELE (3B)

– MINICHINO GIUSEPPE (3B)

– REA PASQUALE (3B)

– VITALE ANTONIO (3E)

– CICCARELLI SABATO (3G)

– MUSOLLINO GIUSEPPE (3G)

– RAHMAOUI MOHAMED AMINE (3H)

– RAVOLO GIADA (3H)

– ESPOSITO ABATE GIUSEPPE (3I)

– MONTANARO ANTONIO (3I)

– PERNA VINCENZO (3I)

– SAMOTIY ALESSANDRO (3I) .

Grazie a tutti i delegati, ai “chairs”: ALAIA RAFFAELE (4I),COSSENTINO MARTINA (4B), ESPOSITO ABATE CARMEN (4B), TOPPI SALVATORE (4B), alla referente dell’Istituto: D’AVINO DENISE (5D), al referente universitario nel direttivo regionale: LO SAPIO SEBASTIANO, alle prof.sse DE CICCO e DI MAURO per il loro impegno e il loro entusiasmo nel promuovere i valori della cittadinanza attiva e della democrazia.

Alla Dirigente, prof.ssa P. IMPROTA, la riconoscenza di essere promotrice di questo prestigioso progetto.

La Redazione