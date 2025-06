Somma, al Castello D’Alagno la presentazione della prima “Guida storico-artistica del Casamale”

Riceviamo e pubblichiamo

Presentazione della prima “Guida storico-artistica del Casamale – Borgo medievale della regia città di Somma Vesuviana” di Domenico Russo & Gaetano Maria Russo

In data 20 giugno 2025 alle ore 19:00, presso il Castello d’Alagno-de Curtis di Somma Vesuviana, le associazioni Amici del Casamale e Tramandars promuovono la presentazione della prima “Guida storico-artistica del Casamale”, a cura del Dott. Domenico Russo e del Dott. Gaetano Maria Russo.

L’iniziativa gode del patrocinio morale dell’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, del GAL–Vesuvio Verde, dell’Amministrazione comunale di Somma Vesuviana che ha dato la propria disponibilità ad ospitare l’evento nel castello cittadino e della partecipazione attiva dell’associazione Somma Trekking, che ha collaborato alla costruzione del progetto.

La serata sarà moderata dalle giornaliste Gabriella Bellini e Carmela D’Avino, e vedrà gli interventi di:

– Raffaele De Luca – Presidente Ente Parco Nazionale del Vesuvio

– Salvatore Di Sarno – Sindaco di Somma Vesuviana

– Biagio Simonetti – Presidente GAL Vesuvio Verde

– Rosalinda Perna – Assessore alla Cultura di Somma Vesuviana

– Teresa Cerciello – Presidente Associazione Arcobaleno

– Don Nicola De Sena – Parroco Moderatore dell’Unità Pastorale di S. Pietro, S. Michele e S. Giorgio

– Luigi Jovino – Scrittore e giornalista

– Alessandro Masulli – Archivista e giornalista

– Franco Mosca – Presidente Pro Loco Somma Vesuviana

– Mario Romano – Capo gruppo FAI di Nola

– Antonia Solpietro – Direttrice Uffici Beni Culturali della Diocesi di Nola

– Stefano Prisco – Presidente Associazione Somma Trekking

– Salvatore Aliperta – Presidente Associazione Amici del Casamale

– Domenico Russo & Gaetano Maria Russo – autori della guida

Lo studio presentato riassume le principali evidenze storiche e artistiche del quartiere medievale del Casamale, autentica perla architettonica del Parco del Vesuvio. Tra i siti documentati figurano la murazione aragonese, il castello d’Alagno – de Curtis, i palazzi nobiliari Orsino/Colletta, Scozio, e preziose testimonianze pittoriche presenti nelle chiese, come le “cone” di Angelillo Arcuccio e Giovanni Lorenzo Firello.

Il lavoro include anche una sezione sulla tradizione etno-antropologica del borgo, che ha attratto l’attenzione di studiosi come Roberto De Simone e Alfonso Di Nola, ed una sintesi delle recenti installazioni di arte contemporanea di artisti quali Acri, Angeletti, Bosoletti, Calendoli, Memmola, Pappalardo e Valiante.

Com’è noto le opere installate hanno prodotto un’attrazione turistica con abbrivio per nuove attività ricreative che di fatto hanno rivitalizzato il borgo medievale.

Questa guida nasce da un’esigenza concreta e condivisa: per anni si è auspicato che il Casamale potesse rappresentare il volano turistico e culturale della città, ma non esisteva ancora uno strumento chiaro, accessibile e documentato che ne restituisse l’identità nella sua interezza.

La guida descrive oltre trenta siti di interesse storico-culturale e include curiosità locali, foto, riferimenti bibliografici e un’attenzione particolare alla fruizione turistica arricchita da narrazioni storiche e identitarie, che accompagnano il visitatore nella scoperta del borgo.

A supporto di questa visione, sarà presentato da Domenico Allocca, Salvatore Aliperta e Gaetano Maria Russo il progetto VisitSomma, un itinerario digitale, fruibile attraverso QR code collocati nei siti segnalati nella guida, che consente ai visitatori di accedere in tempo reale a contenuti informativi, scoprire la tappa più vicina e ricevere suggerimenti su percorsi e attività commerciali del territorio.

Il volume include infine una sezione dedicata alle attività ricreative e commerciali del borgo, testimoniando così il legame tra patrimonio culturale e vitalità sociale.

Ci si augura che la diffusione di questa guida possa contribuire a rafforzare la conoscenza e la fruizione consapevole del centro storico di Somma Vesuviana, già sede di villeggiatura dei reali angioini e aragonesi tra il 1268 e il 1510, e oggi grazie alle recenti residenze d’artista, luogo di ricerca e di produzione culturale contemporanea, in cui memoria e sperimentazione dialogano in modo fertile.

Salvatore Aliperta – Presidente Associazione Amici del Casamale

Gaetano Maria Russo – Presidente Associazione Tramandars

Di seguito ulteriori dettagli a cura di Domenico Russo, Gaetano Maria Russo, Salvatore Aliperta

“Il Casamale è il quartiere medievale della città di Somma più rappresentativo, grazie alla murazione quattrocentesca aragonese e all’annesso castello di Lucrezia d’Alagno poi de Curtis che lo rendono unico nell’ambito di tutta la provincia di Napoli.

Conserva , nonostante l’usura del tempo e degli uomini, bellezze monumentali, artistiche e pittoriche di livello nazionale( la chiesa barocca della Collegiata,quella di San Pietro , le cone dei pittori Angelillo Arcuccio (1440-1492)e Giovan Lorenzo Firello(1510-1583).

La guida storico artistica che abbiamo preparato ,sebbene di taglio divulgativo, vuole essere un abbrivio per la diffusione della conoscenza sul Casamale, gioiello del Parco del Vesuvio oltre che monumentale e pittorico , ma anche etnologico ( la festa della Montagna ed altro ) ed enogastronomico ( la Catalanesca di Somma, l’albicocca ed altro ancora ).”

Domenico Russo – Archivio Russo Somma

“Quando abbiamo iniziato la nostra attività sul territorio con l’associazione Tramandars, insieme all’associazione Amici del Casamale, più di sette anni fa, il quartiere del Casamale era un luogo dal grande potenziale, ma poco valorizzato. Nessuno ha creduto, negli anni, in questo spazio come noi, e oggi siamo fieri di aver contribuito a trasformarlo in un centro culturale, turistico e ricreativo vivo e dinamico.

All’inizio c’erano soltanto un paio di attività commerciali; oggi, invece, il quartiere ospita un vero e proprio sistema culturale integrato: dall’hub-side, spazio che si è affermato come teatro per manifestazioni culturali, teatrali e musicali, a CasaTramandars, residenza d’artista, fino alla pu-teca Tramandars, uno spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. A questi si affiancano nuove realtà commerciali e un fermento creativo in continua crescita, che rendono il Casamale un luogo in trasformazione, aperto e accogliente.

Solo nei primi cinque mesi di quest’anno, abbiamo invitato e ospitato oltre venti artisti, studiosi e pensatori nazionali e internazionali, che hanno tratto ispirazione dal nostro territorio per contribuire a un nuovo racconto collettivo. Oggi il Casamale è animato da residenze d’artista, manifestazioni culturali, teatrali e musicali, che rafforzano il legame tra comunità e creatività.

Arrivare a questa guida è per noi una vera gioia, perché rappresenta un primo tassello, semplice ma fondamentale. Spesso si parla di portare turisti, ma nessuno si è mai posto davvero una domanda essenziale: se un turista arriva, dove trova le informazioni che dovrebbe sapere? Ecco perché, con un’azione concreta e seria – frutto di anni di studio e presenza costante sul territorio – abbiamo voluto preparare il terreno per il futuro. Da venerdì, chiunque arrivi al borgo, turista o persona curiosa, avrà finalmente uno strumento utile, una guida culturale che racconta il Casamale con profondità e passione.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di dare nuova vita a questo luogo, creando un racconto che unisce passato e presente, e siamo entusiasti di continuare a scriverne le prossime pagine. Mi auguro di poter presto realizzare la seconda edizione della guida, arricchita dalle nuove opere d’arte contemporanea che abbiamo già in mente e in programma.”

Gaetano Maria Russo – Tramandars

“ Con Visit Somma non ci siamo inventati niente di nuovo ma sicuramente la versione che proponiamo per somma Vesuviana è molto più Smart, una serie di Qr code saranno posizionati in tutto il paese e con un sistema di geolocalizzazione sarà possibile conoscere e raggiungere facilmente tutti gli altri a partire dal più vicino, Visit Somma vuole essere un “contenitore” dove trovare i vari siti culturali artisti o di interesse pubblico gestiti autonomamente dagli attuali amministratori, ovviamente alla presentazione dimostreremo la sua semplicità per un pubblico smart, per gli altri c’è la guida cartacea”

Salvatore Aliperta – Amici del Casamale APS

(la foto a corredo dell’articolo è di Tani Russo)