Volla, Di Costanzo proclamato Sindaco

Volla. Il 17 giugno 2025 alle ore 17.51, nella sala consiliare del comune di Volla, Giuliano Di Costanzo è stato proclamato Sindaco.

Giuliano dedica la vittoria a suo padre, Giorgio, una vita nel partito comunista vollese come militante assiduo con ruoli di seconda linea.

È la seconda volta, consecutiva, che Giuliano viene proclamato Sindaco, la prima ad del ottobre 2021.

Tra la prima e la seconda proclamazione circa tre anni di governo, poi la sfiducia dell’ex maggioranza e otto mesi di vacatio istituzionale.

Alla domanda su quale sia la differenza sostanziale tra la prima volta e oggi il Sindaco ha risposto: “È la squadra che fa la differenza e questa volta c’è una squadra con maggiore esperienza. Io stesso ho acquisito sul campo una notevole esperienza. Sono molto orgoglioso e sono sicuro che riusciremo a fare bene per il territorio”

E la squadra del ritorno è nella coalizione “Patto per Volla” quella che vuole cambiare passo rispetto alle incertezze, gli errori e le inesperienze del recente passato.