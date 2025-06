Palio di Somma, ecco il nuovo brand: “Cultura e Culturae”

Somma Vesuviana. Riceviamo e pubblichiamo:

Il Palio di Somma Vesuviana presenta il suo nuovo brand culturale: “Cultura&Culturae“.

Sabato 28 giugno ore 20.30 nella chiesa Collegiata presso ilBorgo medioevale Casamale saranno presentati il nuovo brand culturale del Palio di Somma Vesuviana e gli eventi in programma per la XXXIII Edizione (12-13-14 settembre) della manifestazione che celebra la tradizione, il gioco popolare e i territori dei rioni storici della città.

Per l’occasione sarà presentata: MAMMA D’ ‘A SPERANZA, Opera in forma Lauda, testi e musiche di Giovanni D’Angelo, direzione artistica di Josi Auriemma

La 33ª edizione del Palio di Somma anno 2025 che ha come titolo-tema: “La Somma Speranza“, segna un momento particolarmente significativo per la manifestazione, poiché viene ufficialmente presentato il suo brand culturale: “Cultura e Culturae”. Questa denominazione è una sintesi della missione evolutiva del Palio e della sua profonda connessione con il territorio e la sua gente.

La scelta di un brand culturale esplicito per il Palio rivela una consapevolezza strategica del suo valore intrinseco. Non si tratta più solo di organizzare una festa, ma di definire, valorizzare e comunicare un’identità culturale distintiva. Questa evoluzione posiziona il Palio come un’entità culturale, capace di coinvolgere un pubblico più ampio e diversi stakeholder, andando oltre i confini della sua comunità immediata. È un approccio proattivo alla gestione del patrimonio immateriale, che viene non solo preservato, ma anche abilmente utilizzato per la sua rilevanza contemporanea e il suo impatto. Questo modello può ispirare altri festival tradizionali a rafforzare la propria visibilità e influenza.

“Cultura e Culturae”: Il Cuore del Brand Culturale

Il brand “Cultura e Culturae” non è semplicemente uno slogan per il Palio di Somma Vesuviana; è la filosofia che ne anima la missione. Rappresenta un “luogo di riflessione sulla realtà che ci circonda”, uno spazio “per essere, pensare, attraversare, in modo nuovo la nostra storia”. Questo suggerisce un impegno dinamico con le nostre tradizioni e la memoria, che va oltre la mera conservazione statica. Il suo significato profondo risiede nel diventare “trama del rinnovamento e interlocutori validi del dialogo sociale”. Questo posiziona il Palio come un agente attivo di cambiamento e progresso sociale, dimostrando un profondo impegno verso valori umanistici.

Il Palio, attraverso il suo brand “Cultura e Culturae”, si posiziona quindi come un festival trasformativo, offrendo ai partecipanti non solo una rievocazione, ma un coinvolgimento più profondo e significativo che può portare a una crescita personale e collettiva.

Un aspetto distintivo del Palio è la fusione deliberata dell’identità locale con i valori globali. Se da un lato il Palio è profondamente radicato nella storia specifica di Somma Vesuviana (periodo Angioino, giochi locali, rioni) e nelle sue tradizioni (tammurriate, canti a ffigliola), dall’altro il suo brand culturale “Cultura e Culturae” e il tema della 33ª edizione “La Somma Speranza” abbracciano esplicitamente concetti universali come la pace, la fraternità e un “Mondo Unito”. Questo rappresenta uno sforzo consapevole e riuscito di collegare il patrimonio culturale specifico di Somma Vesuviana a valori umani più ampi e universali. Dimostra che l’autenticità locale non è un ostacolo alla rilevanza globale, ma piuttosto una base su cui i messaggi universali possono essere veicolati con forza. Questo duplice focus consente al Palio di mantenere il suo sapore locale unico, pur appellandosi a un pubblico internazionale più ampio e affrontando sfide globali come la pace e la comprensione interculturale. Offre un caso di studio convincente per la diplomazia culturale, mostrando come iniziative profondamente locali possano contribuire al dialogo globale e promuovere un senso di umanità condivisa.

Infine, il brand enfatizza l’importanza della partecipazione attiva e della co-creazione.

Questo indica che “Cultura e Culturae” non è un’offerta culturale passiva, ma un brand costruito sull’impegno attivo, la collaborazione e la co-creazione. Questo approccio partecipativo favorisce un senso di appartenenza più profondo, una maggiore risonanza e una sostenibilità all’interno della comunità, rendendo l’esperienza culturale più incisiva e autentica. Si allinea con le tendenze contemporanee nella gestione culturale che privilegiano il coinvolgimento del pubblico, l’empowerment della comunità e la progettazione partecipativa, dimostrando un approccio lungimirante allo sviluppo culturale che costruisce capitale umano e sociale.