Napoli, al Gambrinus la conferenza stampa del Teatro Festival “I Nostri Miti”

Mercoledì 25 giugno la presentazione della VI edizione. In programma artisti, istituzioni e una performance live

NAPOLI, 23 GIUGNO 2025 – Si terrà mercoledì 25 giugno alle ore 11.00 presso il Gran Caffè Gambrinusdi Napoli (Piazza Trieste e Trento) la conferenza stampa di presentazione della VI edizione del Teatro Festival “I Nostri Miti”, in programma a Pomigliano d’Arco dal 3 al 31 luglio 2025. Un’occasione per svelare il cartellone ricco di eventi che, come ogni anno, intende coniugare memoria, arte e impegno civile, sotto il patrocinio del Comune di Pomigliano d’Arco e della Regione Campania. Alla presentazione interverranno rappresentanti istituzionali, artisti e operatori culturali, con la presenza della consigliera comunale di Napoli Alessandra Clemente, dell’assessore alla Cultura del Comune di Pomigliano d’Arco, Giovanni Russo, ed è stata invitata l’assessora regionale Lucia Fortini (Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili). Ad aprire e moderare la conferenza stampa sarà il giornalista Paolo Picone, con una introduzione generale alla manifestazione. A seguire, Francesco Maria Cordella (nella foto), direttore artistico, illustrerà il programma completo degli appuntamenti, mentre lo speech istituzionale e i ringraziamenti saranno affidati a Totò Caprioli, ideatore e patron del Festival, da anni promotore di un teatro capace di dialogare con il territorio e con la contemporaneità. In programma anche un momento performativo di grande intensità emotiva: l’attrice Irma Ciaramella proporrà un live reading tratto dalle “Lettere” di Giorgio Strehler, omaggio al teatro come memoria viva e pratica d’amore per la scena. Il Festival “I Nostri Miti” si conferma così come uno degli appuntamenti culturali più significativi della stagione estiva in Campania, capace di attrarre pubblico, critica e attenzione mediatica con la sua proposta originale, tra classici rivisitati e drammaturgia contemporanea.