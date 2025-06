Sangue ad Acerra, 40enne crivellato di colpi e portato in clinica

Era quasi mezzanotte quando il silenzio di Acerra è stato spezzato da una raffica di spari. In una strada della periferia, un uomo di circa 40 anni è caduto a terra, colpito da proiettili che gli hanno perforato il torace e una gamba. Una scena drammatica, accaduta in pochi secondi, sotto gli occhi increduli di chi si trovava nelle vicinanze.

Subito è scattato l’allarme. La chiamata al 118 ha innescato una corsa contro il tempo. Dalla Centrale Operativa sono partite l’Automedica Acerra Mike e l’ambulanza Acerra India, che nel giro di pochi minuti hanno raggiunto il luogo della sparatoria.

Il tempo sembrava essersi fermato, ma i soccorritori hanno agito con lucidità. L’area è stata rapidamente messa in sicurezza. Il ferito, in gravi condizioni ma ancora cosciente, è stato stabilizzato sul posto tra flebo, monitoraggi e manovre urgenti. Ogni secondo contava.

Il trasporto d’urgenza in codice rosso alla clinica Villa dei Fiori è avvenuto senza intoppi. All’arrivo in pronto soccorso, l’uomo era ancora lucido. Un dettaglio che, in una situazione così estrema, può fare la differenza tra la vita e la morte.

La sparatoria, le cui cause sono ancora avvolte nel mistero, è ora al centro delle indagini da parte delle forze dell’ordine. Alcuni testimoni parlano di un’aggressione mirata, forse un regolamento di conti, ma al momento nessuna pista è esclusa.

Quel che è certo è che l’intervento delle squadre sanitarie ha fatto la differenza. In una realtà spesso segnata da emergenze, degrado e violenza, la prontezza e la professionalità di chi opera nel 118 continuano a dimostrarsi fondamentali. Un uomo è stato salvato. E, forse, in quella notte di spari, è stato risparmiato anche un dolore più grande.