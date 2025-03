Somma, ZTL attiva al Casamale: gli esercenti protestano

Somma Vesuviana: Protesta pacifica degli esercenti del Casamale contro le modalità di attivazione della ZTL nel Centro Storico

Caos a Somma Vesuviana per l’introduzione della Zona a Traffico Limitato (ZTL) nel Borgo Casamale. Dopo una fase di pre-esercizio, infatti, oggi entra in vigore la chiusura al traffico di tutto il Centro Storico della città. La ZTL sarà attiva dalle 17:00 alle 6:00 del mattino seguente, mentre nei giorni prefestivi e festivi sarà in funzione dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 6:00 del giorno successivo. La misura è stata adottata dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire lo sviluppo turistico del Borgo e di incentivare l’afflusso di visitatori verso le attività di ristorazione e bar, già molto frequentate dai giovani provenienti da tutta la zona. L’ attivazione della ZTL al Casamale era stata annunciata più volte negli anni scorsi. In particolare nel 2021, quando era Vicesindaco Sergio D’ Avino.

La protesta.

Questa mattina, però, i commercianti del Casamale si sono riuniti nella piazzetta della Chiesa Collegiata per esprimere pacificamente il loro dissenso contro le modalità di attivazione della ZTL. Numerose attività commerciali hanno abbassato le serrande in segno di protesta. Il malcontento non riguarda la decisione di chiudere il Borgo al traffico automobilistico, ma piuttosto le modalità con cui l’amministrazione ha attivato il servizio, decisione che non ha trovato consenso tra i cittadini e i commercianti del Centro Storico. La preoccupazione comune è che la carenza di parcheggi nelle vicinanze e gli orari in cui la ZTL sarà in vigore possano ostacolare, anziché favorire, l’afflusso di persone nel Borgo, rischiando di danneggiare ulteriormente le attività. Per gli esercenti presenti alla protesta, è necessario prima attivare i servizi essenziali, come il parcheggio di Via Torre, e successivamente la ZTL. Inoltre, sostengono di non essere stati coinvolti dall’Amministrazione nella scelta degli orari di chiusura del traffico nel Centro Storico.

Le dichiarazioni di Polliere.

Sul posto sono intervenuti anche i Consiglieri Rianna e Di Palma, nonché il Vicesindaco Polliere. Quest’ultimo contrariamente a quanto affermato dai manifestanti ha dichiarato che i titolari delle attività del Borgo erano stati messi al corrente degli orari della ZTL. Il Vicesindaco ha annunciato che lunedì prossimo dovrebbe partire l’appalto per la messa in sicurezza del parcheggio di Via Torre, cosa che dovrebbe migliorare la situazione della sosta nelle vicinanze del Casamale. Polliere poi ha fatto sapere che, nonostante la protesta di questa mattina, non c’ è stata la sospensione della ZTL e , ne a quanto pare ci sarà poiché ciò comporterebbe problemi per il Comune con la Corte dei Conti. Si cercherà- ha concluso- di capire strada facendo in che modo intervenire.

Le parole dell’Assessore Perna.

Anche l’Assessore Rosalinda Perna ha commentato l’evento di questa mattina: “Ogni novità genera preoccupazione e confusione, come sta accadendo con l’attivazione della ZTL nel Borgo Casamale. Questa è una decisione storica adottata dall’Amministrazione per avviare un processo di valorizzazione del Centro Storico e promuovere lo sviluppo turistico del Borgo, che in passato è stato ostacolato dalla sosta selvaggia delle auto, nonostante il divieto di parcheggio all’interno delle Mura. Esprimo la mia solidarietà agli esercenti che hanno manifestato pacificamente oggi, ma credo che nella loro protesta non abbiano tenuto conto dei benefici della ZTL, soprattutto per i titolari di ristoranti e bar che operano principalmente la sera. Lunedì partirà la gara per i lavori presso il parcheggio di Via Torre. Ogni criticità che dovesse emergere in questo primo periodo del servizio sarà prontamente affrontata. Siamo sempre disponibili al dialogo.”

Nel frattempo, questa mattina il sistema di rilevamento digitale non era attivo a causa di un problema tecnico che, però, ora dovrebbe essere già stato risolto. Sono già state emesse le prime sanzioni, ma solo per coloro che hanno parcheggiato all’interno delle Mura Aragonesi, non per chi ha transitato nella ZTL. C’è stato anche un piccolo incidente riguardo alla comunicazione, poiché i manifesti che annunciavano l’entrata in vigore della ZTL sono stati affissi solo intorno alle ore 10:00 di questa mattina.