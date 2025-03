Rissa in piazza a San Giuseppe Vesuviano, uomo resta a terra

Le immagini a dir poco cruente della rissa hanno fatto il giro del web in pochissimo e chi ha assistito dal vivo ha dichiarato di essere inorridito da ciò che è accaduto a San Giuseppe Vesuviano.

È accaduto in piazza Garibaldi, alla luce del sole e sotto gli occhi di tutti: la rissa tra due persone si è trasformata in un’aggressione da parte di un uomo brizzolato che si è accanito contro un altro uomo, tirando pugni e calci nonostante l’altro fosse ormai inerme. Caduto a terra, infatti, l’uomo ha subito altre percosse fino a ricevere un ultimo calcio in pieno volto restando steso sull’asfalto apparentemente in stato si semi-incoscienza. Altri uomini sono intervenuti per sedare la situazione e calmare l’aggressore. Non si conoscono i motivi del litigio attualmente.

Seguiranno eventuali aggiornamenti.