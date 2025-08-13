Smascherato l’autore del furto nel plesso ex Salesiane di Pomigliano d’Arco

Non è la prima volta che a Pomigliano d’Arco, e in particolare presso l’Istituto Comprensivo Sulmona-Catullo-Salesiane, si verifica un episodio di furto. Questa volta, però, grazie a un lavoro congiunto di indagini, il colpevole è stato individuato e fermato.

Le forze dell’ordine, avvalendosi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza, delle testimonianze raccolte e di un’accurata attività investigativa, sono riuscite a risalire all’autore del colpo, che ha causato un danno complessivo stimato in circa 30mila euro.

Il bottino era costituito principalmente da infissi in alluminio e da altri materiali sottratti, con conseguenti danni significativi agli ambienti scolastici. Parte della refurtiva è stata rinvenuta in un deposito situato a Casalnuovo di Napoli, dove era stata nascosta in attesa di essere rivenduta.

Il responsabile presumibilmente è un uomo di 40 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali. Sebbene sia stato possibile recuperare solo una parte degli oggetti trafugati, le indagini proseguono per individuare eventuali complici e rintracciare il resto della refurtiva.